Moto : deux pilotes évacués par hélicoptère après une violente collision au Grand Prix de Malaisie

Le champion du monde José Antonio Rueda a percuté Noah Dettwiller, ce dimanche, lors du tour de formation du Grand Prix de Malaisie en Moto 3. Les deux pilotes ont été évacués par hélicoptère.

Des images terrifiantes. José Antonio Rueda et Noah Dettwiller se sont violemment percutés, ce dimanche, lors du tour de formation du Grand Prix de Malaisie en Moto 3. Lancé à pleine vitesse sur le tracé de Sepang, le champion du monde espagnol a heurté par l’arrière le Suisse, qui roulait à faible allure et a été projeté dans les airs.

⚠️ Le départ de la course Moto2 est reporté à 09h30 suite au long drapeau rouge causé par l'énorme accident entre Rueda et Dettwiler en Moto3 lors du tour de mise en grille 🚩



Les deux pilotes étaient conscients et ont été évacués vers l'hôpital.

Et le choc a été d’une telle violence que Noah Dettwiller est longuement resté immobile sur la piste, suscitant une vive inquiétude. Les deux pilotes ont été évacués à l’hôpital de Kuala Lumpur par hélicoptère. Mais ils étaient tous les deux conscients, ont rassuré les organisateurs. Aucune nouvelle sur leur état de santé et d’éventuelles blessures n’a néanmoins filtré.

Alors que le drapeau rouge a immédiatement été déployé, le départ a été reporté et la course a été raccourcie avec seulement 10 tours au lieu des 15 prévus. Et le Japonais Taiyo Furusato s’est finalement imposé devant les Espagnols Angel Piqueras et Adrian Fernandez.