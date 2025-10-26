Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Moto : deux pilotes évacués par hélicoptère après une violente collision au Grand Prix de Malaisie

José Antonio Rueda et Noah Dettwiller ont été évacués par hélicoptère vers l'hôpital de Kuala Lumpur. José Antonio Rueda et Noah Dettwiller ont été évacués par hélicoptère vers l'hôpital de Kuala Lumpur. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le champion du monde José Antonio Rueda a percuté Noah Dettwiller, ce dimanche, lors du tour de formation du Grand Prix de Malaisie en Moto 3. Les deux pilotes ont été évacués par hélicoptère.

Des images terrifiantes. José Antonio Rueda et Noah Dettwiller se sont violemment percutés, ce dimanche, lors du tour de formation du Grand Prix de Malaisie en Moto 3. Lancé à pleine vitesse sur le tracé de Sepang, le champion du monde espagnol a heurté par l’arrière le Suisse, qui roulait à faible allure et a été projeté dans les airs.

Et le choc a été d’une telle violence que Noah Dettwiller est longuement resté immobile sur la piste, suscitant une vive inquiétude. Les deux pilotes ont été évacués à l’hôpital de Kuala Lumpur par hélicoptère. Mais ils étaient tous les deux conscients, ont rassuré les organisateurs. Aucune nouvelle sur leur état de santé et d’éventuelles blessures n’a néanmoins filtré.

Sur le même sujet MotoGP : pourquoi Marc Marquez est-il forfait pour le reste de la saison ? Lire

Alors que le drapeau rouge a immédiatement été déployé, le départ a été reporté et la course a été raccourcie avec seulement 10 tours au lieu des 15 prévus. Et le Japonais Taiyo Furusato s’est finalement imposé devant les Espagnols Angel Piqueras et Adrian Fernandez.

MotoSportVidéoAccidentMalaisie

À suivre aussi

Marc Marquez, qui a décroché son 7e titre de champion du monde en MotoGP, est forfait jusqu'à la fin de la saison.
MotoGP : le classement complet des pilotes après la victoire d'Alex Marquez au Grand Prix de Malaisie
L'accident est survenu sur le circuit du Mugello.
Moto : un jeune Italien entre la vie et la mort après une collision avec un autre pilote
MotoGP : le terrible crash entre les Aprilia au départ de la course sprint au Japon (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités