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Football : un journaliste coupe le courant de tout un stade lors d’un match du Real Madrid en voulant brancher son ordinateur

Un journaliste a débranché une prise pour brancher le chargeur de son ordinateur. Un journaliste a débranché une prise pour brancher le chargeur de son ordinateur. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le

Un journaliste a coupé le courant du stade du Rayo Vallecano, dimanche, avant la réception du Real Madrid en Liga en voulant brancher son ordinateur à une prise.

Une improbable maladresse. Le Real Madrid s’est déplacé, dimanche, sur la pelouse du stade Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano en Liga (0-0). Mais à deux heures du coup d’envoi, l’enceinte, située dans la capitale espagnole, a été soudainement plongée dans le noir en raison d’une coupure totale d’électricité, alors que certains joueurs étaient en train de reconnaître la pelouse. Et le courant a malencontreusement été coupé par un journaliste venu couvrir la rencontre.

Présent en tribune de presse, il a débranché une prise par inadvertance pour bancher le chargeur de son ordinateur. Et il s’est immédiatement excusé. «Un technicien est venu et m’a dit qu’on ne pouvait pas le débrancher, car c’est ce qui alimente tout le monde. Je ne peux que demander pardon», a écrit le journaliste sur les réseaux sociaux, tout en postant une vidéo de l’installation. L’électricité a finalement pu être rétablie et la rencontre a pu avoir lieu en temps et en heure.

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Mais cinq jours après sa défaite contre Liverpool en Ligue des champions (1-0), le Real Madrid a été accroché par le Rayo Vallecano, subissant un coup d’arrêt. Et la formation de Xabi Alonso n’a pu être sauvée par Kylian Mbappé, qui a été parfaitement muselé par la défense adverse. Si le club madrilène a conservé la tête du classement, ce résultat a permis au FC Barcelone, qui s’est imposé contre le Celta Vigo (2-4), de revenir à trois points de son rival.

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