Eliminatoires de la Coupe du monde 2026 : composition probable, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et l’Ukraine

L’équipe de France reçoit l’Ukraine, ce jeudi (20h45), en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et sera qualifiée en cas de succès sur la pelouse du Parc des Princes.

Composition probable de la France

Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne (ou T. Hernandez) - Kanté, Koné - Olise, Cherki, Barcola - Mbappé

Arbitre

Slavko Vincic a été désigné pour diriger la rencontre entre la France et l’Ukraine. Et le Slovène, âgé de 45 ans, va arbitrer les Bleus pour la 6e fois de sa carrière. Il était au sifflet lors du match amical contre l’Arménie en octobre 2015 (4-0), du succès en Albanie en éliminatoires de l’Euro 2020 en novembre 2019 (0-2), du match nul contre l’Ukraine en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en septembre 2021 (1-1), de la défaite face à l’Espagne en demi-finales de l’Euro 2024 (2-1) et de la victoire en Italie en Ligue des nations en novembre 2024 (1-3).

Stade

Cette rencontre entre la France et l’Ukraine se jouera sur la pelouse du Parc des Princes, où les Bleus ont remporté leurs deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Islande (2-1) et l’Azerbaïdjan (3-0).

Forme

L’équipe de France a remporté cinq de ses huit matchs en 2025, pour deux défaites, contre la Croatie en quarts de finale aller de la Ligue des nations (2-0), puis l’Espagne en demi-finale de la Ligue des nations (5-4), et un match nul face à l’Islande (2-2). De son côté, l’Ukraine a gagné quatre matchs cette année, contre trois défaites et un match nul.

Historique

La France et l’Ukraine vont s’affronter pour la 14e fois de leur histoire. Et le bilan est largement en faveur des Bleus avec 7 victoires, 5 matchs nuls et une seule défaite concédée en barrage aller de la Coupe du monde 2014 (2-0). Les hommes de Didier Deschamps ont d’ailleurs remporté le match aller, début septembre, à Wroclaw (Pologne) grâce à des buts de Michael Olise et Kylian Mbappé.

Groupe

Avec trois victoires et un match nul, la France occupe la 1re place du groupe D (10 points) devant l’Ukraine (7 points), l’Islande (4 points) et l’Azerbaïdjan (1 point). Et les Bleus seront qualifiés pour la Coupe du monde 2026 en cas de succès face aux Ukrainiens, peu importe le résultat dans l’autre match entre l’Azerbaïdjan et l’Islande.

Diffusion TV

Ce match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Ukraine sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1.