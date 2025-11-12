Football : voici le pays où pourrait vivre Cristiano Ronaldo à la fin de sa carrière

A bientôt 41 ans, Cristiano Ronaldo, qui évolue à Al-Nassr en Arabie saoudite, envisage de jouer encore une ou deux saisons avant de mettre un terme à sa carrière.

La fin approche. A bientôt 41 ans, Cristiano Ronaldo voit le terme de sa carrière arriver à grands pas. L’attaquant portugais disputera «à coup sûr» sa dernière Coupe du monde, l’été prochain, au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, et envisage de jouer encore «un ou deux ans» avant de raccrocher les crampons. Et une fois sa vie de footballeur terminée, le quintuple Ballon d’or ne compterait pas retourner vivre au Portugal.

«Je me sens désormais chez moi en Arabie saoudite»

Alors qu’il évolue à Al-Nassr en Arabie saoudite depuis bientôt trois ans, l’ancien joueur du Real Madrid s’est parfaitement intégré à la vie à Riyad et envisagerait de s’installer définitivement dans le riche pays du Golfe. «Comme je le dis toujours aux Saoudiens… Je suis l’un des vôtres. Je suis un homme saoudien», a-t-il notamment déclaré au «Global Tourism Forum» organisé à Riyad par le ministère du Tourisme. «Je me sens désormais chez moi en Arabie saoudite. C’est un pays qui me tient particulièrement à cœur», a-t-il ajouté dans des propos rapportés par World Soccer Talk.

De plus en plus proche des Saoudiens, il est également séduit par le potentiel du sport en Arabie saoudite, qui accueille de plus en plus d’événements internationaux, ainsi que le développement du secteur touristique. «Je crois au potentiel et à l’ambition du projet de développement de l’Arabie saoudite. (…) Je suis venu en Arabie saoudite car je croyais en son potentiel, et aujourd’hui, tout le monde constate que j’avais raison», a affirmé Cristiano Ronaldo, qui apporte son «aide dans différents secteurs».

Et il souhaite continuer à participer à l’évolution du Royaume, avec notamment la perspective de la Coupe du monde 2034 qui devrait être organisée en terre saoudienne. «Je veux faire partie de ce projet incroyable et de cet événement exceptionnel. Ils peuvent toujours compter sur moi, car je serai à leurs côtés pour soutenir le football, contribuer à son développement et inspirer les nouvelles générations à aimer ce magnifique sport», a-t-il assuré. Preuve qu’il se sent comme chez lui en Arabie saoudite.