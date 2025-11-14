MotoGP : le programme TV du Grand Prix de Valence

Marco Bezzecchi a remporté l'avant-dernier Grand Prix de la saison au Portugal. Marco Bezzecchi a remporté l'avant-dernier Grand Prix de la saison au Portugal. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dernière manche de la saison de MotoGP, le Grand Prix de Valence a eu lieu, ce week-end, sur le circuit Ricardo Tormo, qui n’avait pu accueillir la course la saison dernière en raison des inondations dans la région.

Vendredi 14 novembre

10h45-11h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport 360

15h-16h : essais sur Canal+ Sport 360

Samedi 15 novembre

10h10-10h40 : essais libres 2 sur Canal+ Sport 360

10h50-11h30 : qualifications sur Canal+ Sport 360

15h : course sprint sur Canal+ Sport 360

Dimanche 16 novembre

14h : course sur Canal+

