MotoGP : le programme TV du Grand Prix de Valence

Dernière manche de la saison de MotoGP, le Grand Prix de Valence a eu lieu, ce week-end, sur le circuit Ricardo Tormo, qui n’avait pu accueillir la course la saison dernière en raison des inondations dans la région.

Vendredi 14 novembre

10h45-11h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport 360

15h-16h : essais sur Canal+ Sport 360

Samedi 15 novembre

10h10-10h40 : essais libres 2 sur Canal+ Sport 360

10h50-11h30 : qualifications sur Canal+ Sport 360

15h : course sprint sur Canal+ Sport 360

Dimanche 16 novembre

14h : course sur Canal+