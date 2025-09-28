MotoGP : Marc Marquez décroche son 7e titre de champion du monde et égale Valentino Rossi

Deuxième du Grand Prix du Japon, remporté par Francesco Bagnaia, l'Espagnol Marc Marquez a décroché, ce dimanche, son 7e titre de champion du monde de MotoGP, égalant l'Italien Valentino Rossi.

2.184 jours plus tard… Près de six ans après son dernier sacre, Marc Marquez (32 ans) a décroché, ce dimanche, le 7e titre champion du monde de MotoGP de sa carrière après sa 2e place au Grand Prix du Japon derrière Francesco Bagnaia. Et avec cette nouvelle couronne mondiale, après 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019, l’Espagnol, qui a fondu en larmes sous son casque, a égalé la légende italienne Valentino Rossi et n’est plus qu’à une longueur du record d’un autre illustre Italien, Giacomo Agostini, sacré à huit reprises (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975).

Ce titre a récompensé une année merveilleuse de Marc Marquez, plus dominateur que jamais et sans le moindre rival. Au guidon de sa Ducati, il a remporté pas moins de 13 Grands Prix ainsi que 14 sprints en 17 courses. Il a également récompensé la magnifique résilience du Catalan, qui a connu des années de galères avec des blessures et des opérations à répétition. Mais tel un phœnix, il a su renaître de ses cendres pour revenir au sommet de la catégorie reine du motocyclisme.

«C’est impossible de parler. Je n’ai pas envie de me souvenir de tout ce que j’ai traversé. Je suis aujourd’hui en paix avec moi-même. J’ai fait des grosses erreurs dans ma carrière, j’ai voulu revenir trop tôt. Puis je me suis battu et j’ai gagné de nouveau», s’est félicité Marc Marquez, célébré en héros par toute son équipe.

Et c’est sûrement loin d’être fini. L’Espagnol, qui compte aussi un titre en 125 cm3 (2010) et un autre en Moto 2 (2012), a encore cinq courses pour assoir son impressionnante domination avant de s’attaquer au record Giacomo Agostini pour devenir le meilleur pilote de toute l’histoire de la MotoGP. Un exploit à sa portée.