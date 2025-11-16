Azerbaïdjan-France, éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Après sa large victoire face à l’Ukraine (4-0), jeudi dernier, la France, déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, affronte l’Azerbaïdjan, ce dimanche, dans le cadre de son dernier match des éliminatoires. Le coup d’envoi sera donné à 18h, heure française, à Bakou.

Un dernier effort pour les Bleus. Trois jours après sa qualification pour la Coupe du monde 2026, la France affronte, ce dimanche, son ultime adversaire dans ces éliminatoires : l’Azerbaïdjan. La rencontre, qui ne compte pas beaucoup d’enjeux, sera une occasion de se montrer pour de nombreux remplaçants, à l’instar de Lucas Chevalier, portier du PSG.

En effet, le sélectionneur de l’Equipe de France Didier Deschamps a confirmé, lors d’une conférence de presse ce samedi 15 novembre, qu’«il y aura beaucoup de changements» pour ce dernier match des qualifications à Bakou.

«Je pense que c'est le moment de le faire, notre qualification est acquise et certains joueurs n'ont pas beaucoup ce temps de jeu (...) Lucas Chevalier sera concerné», a assuré le technicien français.

«J'estime qu'il n'y avait aucun risque à prendre»

D’autres joueurs ont également été dispensés du match après la victoire des Bleus face à l’Ukraine (4-0) le 13 novembre dernier. C’est le cas, par exemple, du capitaine Kylian Mbappé, Didier Deschamps estimant qu’«il n’y avait aucun risque à prendre» dans le cadre de cette rencontre.

«J'estime qu'il n'y avait aucun risque à prendre parce que nous sommes qualifiés, a dit le sélectionneur, comme ça a été le cas avant lui pour Eduardo Camavinga, qui aurait dû être disponible pour le match» du dimanche 16 novembre, s’est exprimé le technicien français lors de cette même conférence de presse.

«Kylian a toujours une inflammation à sa cheville (droite : ndlr), je l'ai remis à la disposition du Real Madrid et de son staff médical qui décideront ce qu'ils ont à faire», a-t-il ajouté.

Programme TV

Azerbaïdjan-France

Éliminatoires de la Coupe du monde 2026

Dimanche 16 novembre 2025

À suivre en direct et en intégralité à partir de 18h sur TF1