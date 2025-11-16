Ski : pourquoi le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen est-il entré dans l’histoire de la Coupe du monde à Levi ?

Le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a remporté, ce dimanche, le premier slalom de la saison à Levi (Finlande) devant le Français Clément Noël et le Finlandais Eduard Hallberg.

«Vamos Brasil !». Voilà comment Lucas Pinheiro Braathen (25 ans) a célébré sa victoire, ce dimanche, sur le premier slalom de l’hiver à Levi (Finlande). Un succès historique puisqu’il est devenu le premier Brésilien vainqueur en Coupe du monde de ski alpin. Meilleur temps de la 1ère manche, il a devancé le Français Clément Noël (+ 0’’31) et le Finlandais Eduard Hallberg (+ 0’’57).

🤯 Braathen était trop fort aujourd'hui !



Malgré un super second run, Clément Noël doit se contenter d'une (très belle) deuxième place derrière le Brésilien !#ChaletClub#FISAlpine#WorldCupLevipic.twitter.com/LN1NF1Osuk — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 16, 2025

Lucas Pinheiro Braathen a couru sous les couleurs de la Norvège, pays de son père, jusqu’en 2023, année où il a décroché le petit globe de slalom, avant de se retirer du circuit en raison d’un conflit avec la Fédération norvégienne. Et après une pause de plusieurs mois, celui qui est également spécialiste du géant a fait son grand retour, non pas sous les couleurs de la Norvège mais du Brésil, pays d’origine de sa mère. Et s’il avait décroché cinq podiums la saison dernière, il n’avait pas signé la moindre victoire.

C’est désormais chose faite avec le 6e succès de sa carrière en Coupe du monde, qui a privé Clément Noël d’un doublé. Champion olympique de la discipline, le skieur de Val d’Isère s’était imposé la saison dernière en Finlande. Mais il a pu se consoler avec son 30e podium sur le circuit. Devant son public, le jeune Eduard Hallberg (22 ans) est lui monter pour la première fois sur la boîte, signant le premier podium d’un Finlandais depuis Kalle Palander en 2007.

Parmi les autres skieurs français, Paco Rassat a décroché son meilleur résultat en Coupe du monde avec une 6e place, alors que Steven Amiez a terminé au 8e rang et Victor Muffat-Jeandet a dû se contenter de la 20e place. Le prochain rendez-vous est fixé dès la semaine prochaine avec l’étape de Gurgl (Autriche).