Equipe de France : pourquoi le but encaissé par Lucas Chevalier contre l’Azerbaïdjan est-il historique ?

Lucas Chevalier a disputé, dimanche, son premier match sous le maillot de l’équipe de France lors de la victoire en Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (1-3). Son premier but encaissé restera dans les annales.

Un match frustrant. Titularisé à la place de Mike Maignan dans le but tricolore, Lucas Chevalier a fêté, dimanche, sa première sélection sous le maillot de l’équipe de France lors de la victoire décrochée en Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (1-3). Et même si la rencontre n’avait pas beaucoup d’enjeux avec des Bleus déjà qualifiés, il n’a pas vécu le début de partie qu’il espérait.

Lucas Chevalier (4e minute) est le gardien le plus rapide à encaisser son 1er but après ses débuts avec les Bleus depuis René Llense le 17 février 1935 contre l'Italie. #AZEFRA — Stats Foot (@Statsdufoot) November 16, 2025

Sur un service de Rahman Dashdamirov, parti dans le dos de Malo Gusto, Renat Dadashov a devancé Lucas Hernandez et trompé le portier du PSG après seulement quatre minutes de jeu. S’il n’est pas à blâmer sur ce but, l’ancien gardien lillois est tristement entré dans l’histoire des Bleus. Alors que l’Azerbaïdjan n’avait encore jamais marqué en trois confrontations contre la France, Lucas Chevalier est devenu le gardien à encaisser le plus rapidement son premier but après ses débuts en Bleus depuis plus de 90 ans.

Le 17 février 1935, René Llense avait lui aussi encaissé un but dès la 4e minute lors d’une défaite contre l’Italie (2-1). La suite de la rencontre a été plus calme pour Lucas Chevalier, qui n’a pas eu grand-chose à faire. Et après cette entame catastrophique, les coéquipiers d’Ibrahima Konaté, capitaine d’un soir, ont renversé la situation avec des buts Jean-Philippe Mateta (17e), Maghnes Akliouche (30e) et Khephren Thuram juste avant la mi-temps (45e), pour s'offrir un 5e succès en six rencontres dans ces éliminatoires.

Leur mission accomplie, Didier Deschamps et ses joueurs connaîtront désormais leurs adversaires au Mondial, qui sera organisé l'été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, lors du tirage au sort de la phase de groupes qui sera effectué le 5 décembre prochain au Kennedy Center à Washington (Etats-Unis).