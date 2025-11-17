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Equipe de France : pourquoi le but encaissé par Lucas Chevalier contre l’Azerbaïdjan est-il historique ?

Lucas Chevalier a encaissé son premier but avec l'équipe de France après seulement quatre minutes de jeu. Lucas Chevalier a encaissé son premier but avec l'équipe de France après seulement quatre minutes de jeu. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lucas Chevalier a disputé, dimanche, son premier match sous le maillot de l’équipe de France lors de la victoire en Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (1-3). Son premier but encaissé restera dans les annales.

Un match frustrant. Titularisé à la place de Mike Maignan dans le but tricolore, Lucas Chevalier a fêté, dimanche, sa première sélection sous le maillot de l’équipe de France lors de la victoire décrochée en Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (1-3). Et même si la rencontre n’avait pas beaucoup d’enjeux avec des Bleus déjà qualifiés, il n’a pas vécu le début de partie qu’il espérait.

Sur un service de Rahman Dashdamirov, parti dans le dos de Malo Gusto, Renat Dadashov a devancé Lucas Hernandez et trompé le portier du PSG après seulement quatre minutes de jeu. S’il n’est pas à blâmer sur ce but, l’ancien gardien lillois est tristement entré dans l’histoire des Bleus. Alors que l’Azerbaïdjan n’avait encore jamais marqué en trois confrontations contre la France, Lucas Chevalier est devenu le gardien à encaisser le plus rapidement son premier but après ses débuts en Bleus depuis plus de 90 ans.

Le 17 février 1935, René Llense avait lui aussi encaissé un but dès la 4e minute lors d’une défaite contre l’Italie (2-1). La suite de la rencontre a été plus calme pour Lucas Chevalier, qui n’a pas eu grand-chose à faire. Et après cette entame catastrophique, les coéquipiers d’Ibrahima Konaté, capitaine d’un soir, ont renversé la situation avec des buts Jean-Philippe Mateta (17e), Maghnes Akliouche (30e) et Khephren Thuram juste avant la mi-temps (45e), pour s'offrir un 5e succès en six rencontres dans ces éliminatoires.

Didier Deschamps disputera sa dernière compétition à la tête de l'équipe de France.
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Leur mission accomplie, Didier Deschamps et ses joueurs connaîtront désormais leurs adversaires au Mondial, qui sera organisé l'été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, lors du tirage au sort de la phase de groupes qui sera effectué le 5 décembre prochain au Kennedy Center à Washington (Etats-Unis).

FootballCoupe du monde 2026Equipe de FranceAzerbaïdjanLucas Chevalier

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