Football américain : un joueur vedette des Nets dans un état critique après avoir été touché par des coups de feu à New York

Kris Boyd, joueur de football américain des New York Jets, est actuellement dans un état critique après avoir été blessé par balle dans la nuit de samedi à dimanche.

L’inquiétude est de mise. Kris Boyd, joueur américain de la franchise NFL des New York jets, a été blessé par balle à l’abdomen et est actuellement dans un état critique depuis dimanche, a rapporté le New York Post.

Jets cornerback Kris Boyd’s pal gives update on his condition after NFLer was critically wounded in NYC shooting https://t.co/KZfUrooNsopic.twitter.com/fVgV729SjH — New York Post (@nypost) November 16, 2025

La fusillade a eu lieu en plein New York sur la 28e rue Ouest, à proximité de la 7e avenue, aux alentours de 2h du matin à la sortie d’un restaurant, comme le rapporte la police. Le joueur de 29 ans, accompagné de plusieurs amis, se trouvait devant le restaurant Sei Less au moment où une dispute a éclaté et que les coups de feu ont été tirés.

Une enquête a été ouverte pour savoir si Kris Boyd était la cible du tireur, qui s’est échappé à bord d’un SUV.

Le joueur, qui a rejoint les Jets l’été dernier, serait toutefois dans un état stable.