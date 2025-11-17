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«Il faisait du vaudou» : le sélectionneur du Nigeria accuse la RD Congo de sorcellerie

Eric Chelle s'est emporté contre l'un des membres du staff de la RD Congo. Eric Chelle s'est emporté contre l'un des membres du staff de la RD Congo. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Nigeria a été battu par la République Démocratique du Congo, dimanche, à l’issue de la séance de tirs au but en finale des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026.

Il n’a pu contenir sa colère. Eric Chelle, sélectionneur du Nigeria, s’est emporté, dimanche, après l’élimination de son équipe à l’issue de la séance de tirs au but en finale des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 (1-1, 4 tab 3). 

L’ancien défenseur était sûrement frustré de ne pas avoir réussi à qualifier les Super Eagles pour le Mondial organisé l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Mais pas seulement.

Il était également très remonté contre les membres du staff de la RD Congo, au point de vouloir en découdre. Auprès le penalty victorieux transformé par Chancel Mbemba, l’ancien joueur de Valenciennes (2003-2008) et Lens (2008-2011) s’est précipité vers le banc adverse. Mais il a notamment été retenu par le sélectionneur français de la RD Conco Sébastien Desabre, évitant que la situation ne dérape.

Et après la rencontre, il a expliqué les raisons de sa colère, accusant l’un des membres du staff technique de la RD Congo de sorcellerie. «Pendant toute la séance de tirs au but, le gars de la RD Congo a fait du vaudou. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois… C’est pour ça que j’étais un peu nerveux contre lui», a confié Eric Chelle au micro d’ESPN Africa avant de mimer la scène. «Je ne sais pas si c'était de l’eau ou autre chose, mais il le lançait en l’air», a-t-il indiqué.

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Nommé en janvier dernier, Eric Chelle a échoué dans sa mission de qualifier le Nigeria, qui a déjà manqué la Coupe du monde 2022 au Qatar. De son côté, la RD Congo tentera de décrocher au mois de mars une qualification historique lors des barrages intercontinentaux, qui réuniront cinq autres équipes (la Nouvelle-Calédonie, la Bolivie, une nation asiatique et deux de la zone Concacaf). Et deux billets seront attribués pour la Coupe du monde 2026.

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