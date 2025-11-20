Football : pourquoi le FC Barcelone aurait-il demandé à Robert Lewandowski d’arrêter de marquer des buts lors de la saison 2022-2023 ?

Le FC Barcelone aurait demandé à Robert Lewandowski, qui a rejoint le club catalan à l’été 2022, d’arrêter de marquer à la fin de la saison 2022-2023.

Il n’y a pas de petites économies. Après huit saisons passées au Bayern Munich, Robert Lewandowski a rejoint le FC Barcelone à l’été 2022. Et à la fin de sa première saison sous le maillot des Blaugrana, le club catalan lui aurait fait une drôle de requête. Les dirigeants barcelonais auraient en effet demandé à l’attaquant polonais de lever le pied et de ne plus marquer lors des dernières rencontres de la saison, à en croire l’auteur de la biographie «Lewandowski. L’authentique».

«personne ne lui avait jamais demandé d’arrêter de marquer»

«Robert, il faut que tu arrêtes de marquer des buts lors des deux derniers matchs», a indiqué Sebastian Staszewski dans son ouvrage, dont l’extrait a été repéré par Sport. Et pour cause. Robert Lewandowski avait déjà inscrit 23 buts en Liga. Et s’il avait atteint la barre des 25 réalisations, il aurait activé une clause inscrite dans son contrat, obligeant le club catalan, en proie à des difficultés financières, a versé 2,5 millions d’euros de bonus au Bayern Munich.

Cette demande a particulièrement étonné le joueur, aujourd’hui âgé de 37 ans. «Le joueur était stupéfait. Certes, le Championnat était déjà joué, tout comme le titre de meilleur buteur, mais en plus d’une décennie à jouer au plus haut niveau, personne ne lui avait jamais demandé d’arrêter de marquer», a écrit l’auteur du livre.

Mais il a respecté la consigne. Robert Lewandowski n’a pas inscrit le moindre but lors des deux derniers matchs du championnat d’Espagne. Sans que cela ne l’empêche de terminer meilleur buteur de Liga devant Karim Benzema (19 buts) et Joselu (16 buts).