Kings League : des détections intenses à Paris en vue de la Nation Cup au Brésil

La détection parisienne pour intégrer l’équipe de France de Kings League, la compétition de foot à sept, a eu lieu tout au long du week-end et ils étaient nombreux à tenter leur chance.

La Kings League est de retour en France. Après Lyon la semaine dernière, c’est à Paris que se sont tenues ce samedi les nouvelles sessions de détection en vue de composer l’équipe qui représentera la France lors de la Nation Cup, prévue début janvier au Brésil. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le niveau a impressionné les observateurs mais aussi les anciens joueurs venus assister aux essais.

Présents sur le bord du terrain de l'INSEP pour soutenir leurs amis en lice, Mehdi Gacem, ancien joueur de Karasu, et Yassine Skira, ex-joueur Unit3D, n’ont pas caché leur enthousiasme. «Il y a de très bons joueurs. Le niveau a clairement augmenté par rapport à l’an passé», souligne Mehdi, qui évoque aussi «le buzz» grandissant autour de la Kings League, mise en avant l’an passé par le streamer AmineMaTue. «J’ai kiffé la première édition. Je voulais me tester et voir mon niveau par rapport aux autres joueurs. Je n’ai pas été déçu, le niveau est très élevé», confie Maximilien, créateur de contenu, venu s’essayer aux try outs. Yassine partage ce constat, mais ajoute une nuance importante : «L’intensité est plus élevée que d’habitude. Là, c’est pour la Coupe du monde, donc les joueurs sont beaucoup plus concernés.»

Un format hybride

Des propos que confirme l’influenceur de 26 ans : «La complexité, c’est qu’il faut tout donner dès le début. On est une soixantaine et ça peut se jouer à un exercice, donc c’est très intense.» Une séance de détection intense mais qui laisse aux joueurs la possibilité de montrer leur talent : «Ils nous mettent dans les meilleures conditions en laissant leur liberté aux joueurs.»

L’enjeu est de taille : pour chaque région, seuls 3 à 5 joueurs seront sélectionnés pour participer à la grande finale de sélection, organisée le 7 décembre à Marseille, en présence de Gerard Piqué, Zinedine Zidane et plusieurs légendes du football. A l’issue de cette journée, la Team France sera officiellement dévoilée.

La Kings League n’a rien du football classique, et les recruteurs le rappellent sans détour. Le format hybride, inspiré autant du foot à 11 que du futsal, contraint les candidats à une polyvalence totale. «On demande à nos joueurs d’attaquer, de défendre, de passer, de dribbler. On ne cherche pas forcément de la vitesse pure mais la capacité à répéter les efforts et à gagner des duels», explique l’évaluateur chargé des sélections.

Des profils différents selon les villes

Mehdi Gacem insiste lui aussi sur ce point : «Ils doivent s’adapter vite au format. C’est très différent du foot à 11 et du futsal. Le 7 décembre, ils affronteront des joueurs qui connaissent déjà toutes les règles, donc ils n’auront pas le droit à l’erreur.» Yassine Skira renchérit : «Il y a beaucoup de choix pour très peu de places. Les joueurs doivent être concentrés du début à la fin et tout donner.»

La fédération Kings League France, qui organise quatre grandes détections (Lyon, Paris, Lille et Marseille), constate déjà des contrastes entre les régions. «À Lyon, on avait des joueurs très techniques, avec un peu plus d’athlétisme. À Paris, c’est la puissance qui ressort davantage», note l’évaluateur. Un constat qui pourrait peser dans la construction du groupe final, où l’objectif est de trouver un équilibre entre finesse technique et impact physique.

Avec 60 joueurs testés lors de ces try outs parisiens, mais seulement une demi-douzaine véritablement au-dessus du lot, la compétition s’annonce féroce. Les prochaines étapes, à Lille ce dimanche, puis à Marseille, la semaine prochaine seront décisives pour finaliser l’équipe qui défendra les couleurs tricolores au Brésil.