Ligue des champions : voici l’arbitre pour le match entre l’OM et Newcastle

L’arbitre italien Maurizio Mariani a été désigné pour diriger le match de la 5e journée de la Ligue des champions, mardi soir (21h), entre l’OM et Newcastle au Vélodrome.

Il s’apprête à faire son retour en France. Cette fois, sur la pelouse du Vélodrome. Maurizio Mariani sera au sifflet, mardi soir, pour le match de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre l’OM et Newcastle. Et l’arbitre italien est connu dans l’hexagone pour avoir dirigé, il y a trois semaines, le choc perdu par le PSG contre le Bayern Munich au Parc des Princes (1-2).

Une polémique en Italie

La rencontre avait été marquée par le violent tacle par derrière de Luis Diaz sur Achraf Hakimi en fin de première période. Alors que le latéral marocain, sorti en larmes, a été victime d’une sévère entorse de la cheville gauche, l’attaquant colombien a écopé de trois matchs de suspension. Et avant ce match, Maurizio Mariani avait été au cœur d’une polémique dans son pays, en étant sanctionné avec son assistant pour sa prestation lors de l’affiche entre Naples et l’Inter Milan (3-1).

Il y a tout juste un mois, l’officiel transalpin, qui officie en Serie A depuis janvier 2013 (171 matchs), avait accordé un pénalty en faveur du club napolitain pour une faute d’Henrikh Mkhitaryan sur Giovanni Di Lorenzo peu après la demi-heure de jeu. Dans un premier temps, il n’avait rien sifflé avant de désigner le point de pénalty sur les conseils de son arbitre de touche sans même consulter la VAR. Cette décision, qui a permis à Naples d’ouvrir le score, avait été vivement critiquée par le patron des arbitres italiens, qui a pointé du doigt l’attitude de l’ensemble du corps arbitral. En conséquence, il avait été rétrogradé en Serie B le week-end suivant, arbitrant la rencontre de bas de tableau entre le Virtus Entella et Empoli.

Et alors qu’il bénéficie d’une faible expérience dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, avec seulement 13 matchs à son actif, il avait déjà fait polémique, en février dernier, lors des barrages entre Monaco et Benfica. En principauté, Maurizio Mariani avait pris plusieurs décisions contestables et expulsé le Monégasque Moatasem al-Musrati, qui avait écopé d’une 2e carton jaune pour une légère contestation. Il avait ensuite officié lors du quart de finale aller entre le PSG et Aston Villa (3-1).

Et ce n’est pas la première fois qu’il dirigera l’OM. En septembre 2023, il avait été sifflet lors du match de la phase de groupes de la Ligue Europa sur le terrain de l’Ajax Amsterdam (3-3), où Pierre-Emerick Aubameyang avait inscrit un doublé. Geoffrey Kondogbia et Leonardo Balerdi avaient également participé à la rencontre.