Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

NBA : quand Victor Wembanyama va-t-il pouvoir rejouer ?

Victor Wembanyama était à l'échauffement avant le match Lakers-Spurs. [Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Touché au mollet gauche depuis le 14 novembre dernier, le Français Victor Wembanyama devrait revenir prochainement sur les parquets de NBA.

Une bonne nouvelle. Alors que San Antonio Spurs a battu les Los Angeles Lakers (132-119) mercredi soir pour rallier le Final Four de la NBA Cup, l'entraîneur de San Antonio, Mitch Johnson, a confié que Victor Wembanyama pourrait être présent pour la demi-finale contre OKC, dans la nuit de samedi à dimanche.

Victime d’une élongation au mollet gauche le 15 novembre dernier, le Français a récemment repris le chemin de l’entraînement. Et contre les Lakers, à la Crypto.com Arena, le pivot des Spurs a été aperçu en plein échauffement. De bon augure donc.

«C'est fort probable (de le voir en demi-finale), a indiqué Mitch Johnson le coach texan. Il a fait une très bonne séance aujourd'hui. Il était très motivé ce matin et nous verrons comment il réagit demain.»

Sur le même sujet NBA : le fantastique dunk du Français Bilal Coulibaly sur Giannis Antetokounmpo lors de la victoire de Washington (vidéo) Lire

Sans lui, les Spurs ont remporté neuf victoires sur leurs douze dernières sorties, et pointent à la cinquième place de la Conférence Ouest.

Victor WembanyamaBasketNBASport

À suivre aussi

NBA : une carte Panini de Victor Wembanyama vendue à plus de 5 millions de dollars
NBA : le panier complètement fou de Victor Wembanyama du milieu du parquet lors du match Spurs-Thunder (vidéo)
Victor Wembanyama : voici pourquoi sa taille est différente entre la NBA et la France

Ailleurs sur le web

Dernières actualités