NBA : quand Victor Wembanyama va-t-il pouvoir rejouer ?

Touché au mollet gauche depuis le 14 novembre dernier, le Français Victor Wembanyama devrait revenir prochainement sur les parquets de NBA.

Une bonne nouvelle. Alors que San Antonio Spurs a battu les Los Angeles Lakers (132-119) mercredi soir pour rallier le Final Four de la NBA Cup, l'entraîneur de San Antonio, Mitch Johnson, a confié que Victor Wembanyama pourrait être présent pour la demi-finale contre OKC, dans la nuit de samedi à dimanche.

Victime d’une élongation au mollet gauche le 15 novembre dernier, le Français a récemment repris le chemin de l’entraînement. Et contre les Lakers, à la Crypto.com Arena, le pivot des Spurs a été aperçu en plein échauffement. De bon augure donc.

«C'est fort probable (de le voir en demi-finale), a indiqué Mitch Johnson le coach texan. Il a fait une très bonne séance aujourd'hui. Il était très motivé ce matin et nous verrons comment il réagit demain.»

Sans lui, les Spurs ont remporté neuf victoires sur leurs douze dernières sorties, et pointent à la cinquième place de la Conférence Ouest.