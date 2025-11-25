«Je ne pense pas que nous le reverrons» : les nouvelles confidences inquiétantes d’un proche de Michael Schumacher

Bientôt douze ans après son terrible accident de ski à Méribel, l’état de santé de Michael Schumacher demeure toujours aussi mystérieux.

Son état de santé demeure un secret très bien gardé. Bientôt douze ans après son terrible accident de ski survenu à Méribel, pendant des vacances en famille en décembre 2013, rien ne filtre sur la situation et le processus de guérison de Michael Schumacher.

Une volonté de sa femme Corinna de rester particulièrement discrète sur sa vie privée. Seul un cercle très restreint de personnes est autorisé à lui rendre visite.

«Je suis un peu mal à l’aise de parler de son état de santé»

Mais alors qu’il a été victime d’un important traumatisme crânien et a été plongé dans le coma pendant de longs mois, le septuple champion du monde de Formule 1, qui ne serait plus en mesure de parler ni communiquer, continuerait de bénéficier de soins adaptés dans sa résidence située au bord de lac Léman (Suisse).

«Je crois savoir qu’il a un médecin finlandais, son médecin personnel», a récemment confié, à Sport Bible, Richard Hopkins, qui a côtoyé l’ancien pilote allemand pendant plusieurs années dans le paddock. Et si l’ancien directeur des opérations chez Red Bull et ancien responsable de la logistique de McLaren n’a pas de détails sur son état de santé, il a fait des confidences pour le moins pessimistes. «Je ne pense pas que nous reverrons Michael», a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : «Je suis un peu mal à l’aise de parler de son état de santé car sa famille souhaite, à juste titre, le garder secret. Je peux donc faire une remarque, avoir une opinion, mais je ne fais pas partie de ce cercle restreint. Je ne suis ni Jean Todt, ni Ross Brawn, ni Gerhard Berger, qui rendent visite à Michael. J’en suis très loin.»

Et même s'il faisait partie de ce cercle, les personnes autorisées à voir Michael Schumacher se doivent de ne rien divulguer. «Je crois que quiconque rend visite à Michael se doit de ne rien révéler. C’est ainsi que la famille le souhaite. Je trouve cela juste et respectueux envers elle», a indiqué Richard Hopkins. Le mystère autour de l’état de santé de Michael Schumacher devrait donc continuer de perdurer.