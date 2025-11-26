Ligue des champions 2025-2026 : les résultats complets de la 5e journée

Le PSG et l'OM se sont respectivement imposés contre Tottenham et Newcastle alors que Monaco a été accroché à Pafos lors de la 5e journée de la Ligue des champions, disputée les 25 et 26 novembre.
Mardi 25 novembre
Ajax Amsterdam-Benfica : 0-2
Galatasaray-Union Saint-Gilloise : 0-1
OM-Newcastle : 2-1
Chelsea-Barcelone : 3-0
Manchester City-Bayer Leverkusen : 0-2
Borussia Dortmund-Villarreal : 3-0
Bodo/Glimt-Juventus Turin : 2-3
Naples-Qarabag : 2-0
Slavia Prague-Athletic Bilbao : 0-0
Mercredi 26 novembre
Pafos-Monaco : 2-2
Copenhague-Kaïrat Almaty : 3-2
PSG-Tottenham : 5-3
Arsenal-Bayern Munich : 3-1
Olympiakos-Real Madrid : 3-4
Atlético Madrid-Inter Milan : 2-1
Liverpool-PSV Eindhoven : 1-4
Sporting Portugal-Club Bruges : 3-0
Eintracht Francfort-Atalanta Bergame : 0-3