Ligue des champions 2025-2026 : les résultats complets de la 5e journée

Le PSG et l'OM se sont respectivement imposés contre Tottenham et Newcastle alors que Monaco a été accroché à Pafos lors de la 5e journée de la Ligue des champions, disputée les 25 et 26 novembre.

Mardi 25 novembre

Ajax Amsterdam-Benfica : 0-2

Galatasaray-Union Saint-Gilloise : 0-1

OM-Newcastle : 2-1

Chelsea-Barcelone : 3-0

Manchester City-Bayer Leverkusen : 0-2

Borussia Dortmund-Villarreal : 3-0

Bodo/Glimt-Juventus Turin : 2-3

Naples-Qarabag : 2-0

Slavia Prague-Athletic Bilbao : 0-0

Mercredi 26 novembre

Pafos-Monaco : 2-2

Copenhague-Kaïrat Almaty : 3-2

PSG-Tottenham : 5-3

Arsenal-Bayern Munich : 3-1

Olympiakos-Real Madrid : 3-4

Atlético Madrid-Inter Milan : 2-1

Liverpool-PSV Eindhoven : 1-4

Sporting Portugal-Club Bruges : 3-0

Eintracht Francfort-Atalanta Bergame : 0-3