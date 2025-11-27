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UFC 323 : le palmarès complet de Farès Ziam après sa victoire contre Nazim Sadykhov

Farès Ziam compte 8 victoires pour 2 défaites à l'UFC. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le combattant français Farès Ziam a battu l’Azerbaïdjanais Nazim Sadykhov à l’UFC 323 dans la nuit de samedi à dimanche.

Il ne s'arrête plus. Farès Ziam a effectué son retour dans l’octogone samedi 7 décembre à l’UFC 323, avec une très belle victoire contre Nazim Sadykhov (Azerbaïdjan). A l'heure actuelle, à l'UFC, il compte 8 victoires pour 2 défaites.

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Le palmarès de Farès Ziam à l’UFC

Décembre 2025 : victoire contre Nazim Sadykhov (Azerbaïdjan)
Février 2025 : victoire contre Mike Davis (Etats-Unis)
Septembre 2024 : victoire contre Matt Frevola (Etats-Unis)
Février 2024 : victoire contre Claudio Puelles (Pérou)
Juillet 2023 : victoire Jai Herbert (Angleterre)
Septembre 2022 : victoire contre Michal Figlak (Pologne)
Février 2022 : défaite contre Terrance McKinney (Etats-Unis)
Juin 2021 : victoire Luigi Vendramini (Brésil)
Octobre 2020 : victoire contre Jamie Mallarkey (Australie)
Septembre 2019 : défaite contre Don Madge (Afrique du Sud)

UFCMMAFarès ZiamSportSports de combat

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