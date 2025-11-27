UFC 323 : le palmarès complet de Farès Ziam après sa victoire contre Nazim Sadykhov

Le combattant français Farès Ziam a battu l’Azerbaïdjanais Nazim Sadykhov à l’UFC 323 dans la nuit de samedi à dimanche.

Il ne s'arrête plus. Farès Ziam a effectué son retour dans l’octogone samedi 7 décembre à l’UFC 323, avec une très belle victoire contre Nazim Sadykhov (Azerbaïdjan). A l'heure actuelle, à l'UFC, il compte 8 victoires pour 2 défaites.

Le palmarès de Farès Ziam à l’UFC

Décembre 2025 : victoire contre Nazim Sadykhov (Azerbaïdjan)

Février 2025 : victoire contre Mike Davis (Etats-Unis)

Septembre 2024 : victoire contre Matt Frevola (Etats-Unis)

Février 2024 : victoire contre Claudio Puelles (Pérou)

Juillet 2023 : victoire Jai Herbert (Angleterre)

Septembre 2022 : victoire contre Michal Figlak (Pologne)

Février 2022 : défaite contre Terrance McKinney (Etats-Unis)

Juin 2021 : victoire Luigi Vendramini (Brésil)

Octobre 2020 : victoire contre Jamie Mallarkey (Australie)

Septembre 2019 : défaite contre Don Madge (Afrique du Sud)