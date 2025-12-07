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UFC 323 : le retentissant KO infligé par le Français Farès Ziam à son adversaire azerbaïdjanais (vidéo)

Farès Ziam a réalisé une très belle performance à Las Vegas. [Stephen R. Sylvanie-Imagn Images]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Farès Ziam s’est offert une nouvelle belle performance lors de l’UFC 323 ce samedi en mettant KO l’Azerbaïdjanais Nazim Sadykhov dans le deuxième round.

Il marque encore les esprits. Le combattant français de MMA Farès Ziam a signé sont 6e succès consécutif à l’UFC, dans la nuit de samedi à dimanche en terrassant l’Azerbaïdjanais Nazim Sadykhov qui était pourtant invaincu depuis 2018.

La victoire a été acquise à la toute fin du deuxième round. Le Lyonnais de 28 ans a enchainé deux coups de coude du bras droit avec une série de crochets du gauche pour que son adversaire ne tienne plus le choc.

La soirée à la T-Mobile Arena de Las Vegas a ensuite été marquée par la première défaite de Merab Dvalishvili depuis 2018. Il a été battu au terme d’un combat exceptionnel par le Russe Petr Yan.

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A noter également la terrible blessure au coude d’Alexandre Pantoja après seulement 26 secondes dans le co-main event, contre Joshua Van.

Farès ZiamUFCMMASport

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