«Répondre à un message me semblait déjà trop demander» : Remco Evenepoel revient sur les moments difficiles après sa douloureuse chute

Après avoir réalisé une saison plus qu'éprouvante, Remco Evenepoel est revenu sur son début d'année et sa rééducation intensive, suite à sa chute en décembre 2024. Invité du podcast «Café Koers», le champion olympique s'est confié à cœur ouvert sur son année.

«Un moment assez particulier». Le champion olympique, Remco Evenepoel, est revenu sur sa saison aussi éprouvante physiquement que mentalement dans le podcast «Café Koers». Depuis sa blessure lors d'un entraînement en décembre 2024, le cycliste belge a vécu une saison très difficile, entre rééducation, préparation mentale et courses à la concurrence rude.

Violemment tombé lors d'un entraînement le 3 décembre 2024, Remco Evenepoel s'était luxé la clavicule, et blessé à l'épaule, la main, les côtes, mais il avait également souffert d'une contusion pulmonaire. Il avait été écarté du calendrier jusqu'à la Flèche brabançonne, en avril 2025.

Un retour en difficulté

À quelques semaines du début du calendrier UCI World Tour, le champion olympique 2024 a pris le temps de revenir sur les difficultés qu'il a pu éprouver après son accident. «Au début, j'avais peur que tout soit terminé. Le simple impact sur les muscles et les tendons de mon épaule droite m'inquiétait énormément», a déclaré Remco Evenepoel.

Il a avoué s'être senti «très déprimé» suite à ses nombreuses semaines d'immobilisation : «répondre à un message me semblait déjà trop demander. Je m'isolais. Quand quelqu'un m'appelait, j'avais l'impression qu'il se mêlait de ce qui ne le regardait pas».

Encore aujourd'hui, Remco Evenepoel porte encore les séquelles physiques de cette chute. En effet, le cycliste de 25 ans n'arrive pas à récupérer des bidons ou des gels dans la poche de son maillot du côté droit. Le triple champion du monde de contre-la-montre se moque : «heureusement, je suis naturellement gaucher».

Les résultats présents

Pourtant, la saison n'est pas à jeter. Le vainqueur de la Vuelta en 2022 a remporté la Flèche Brabançonne dès son retour sur son vélo. Il décroche une victoire d'étape sur le Tour de Romandie, sur le Critérium du Dauphiné, sur le Tour de France, et sur le Tour de Grande-Bretagne.

En ce qui concerne les championnats, il est titré champion de Belgique en contre-la-montre, champion d'Europe et champion du Monde et se classe deuxième sur les mêmes courses en vélo sur route.

Malgré son abandon déchirant, sur le Tour de France, lors de l'étape de montagne Pau - Luchon-Superbagnères, Remco Evenepoel réalise une très bonne saison. Le champion olympique risque de nous étonner une nouvelle fois la saison prochaine sous les couleurs de sa nouvelle équipe, la Red Bull-Bora-Hansgrohe.