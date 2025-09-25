Ligue des champions : pourquoi Lamine Yamal pourrait-il être forfait contre le PSG ?

Ecarté des terrains depuis près de trois semaines, Lamine Yamal est incertain pour le choc de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, mercredi prochain, entre Barcelone et le PSG.

Une course contre-la-montre. A moins d’une semaine du choc entre le FC Barcelone et le PSG (mercredi 1er octobre), comptant pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, la présence de Lamine Yamal demeure incertaine. Touché lors de la dernière trêve internationale avec la Roja, le prodige espagnol souffre d’une blessure à l’aine, qui lui a fait manquer les trois derniers matchs du club catalan.

De retour contre la Real Sociedad ?

Et il ne figure pas dans le groupe retenu par Hansi Flick pour le déplacement, ce jeudi soir, sur la pelouse du Real Oviedo en Liga. Mais le staff catalan se veut confiant concernant sa participation. Le virevoltant ailier catalan pourrait faire son retour à la compétition, ce week-end, lors de la réception de la Real Sociedad et disputer quelques minutes pour retrouver quelque peu le rythme avant la venue du club parisien.

Le dernier match de Lamine Yamal remonte au 7 septembre dernier lors de la large victoire de l’équipe d'Espagne en Turquie en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (0-6). Il était sorti à un quart d’heure du coup de sifflet final. Et en son absence, le Barça a remporté ses trois matchs contre Valence (6-0), Newcastle (1-2) et Getafe (3-0).

Preuve que même si Lamine Yamal venait à être absent pour affronter le champion d'Europe en titre, Barcelone possède d’autres joueurs tout aussi redoutables.