«Montrer qui nous sommes en tant qu’équipe» : Kylian Mbappé remonté après la nouvelle contre-performance du Real Madrid en Liga

En déplacement, dimanche soir, sur la pelouse de Gérone, Kylian Mbappé et le Real Madrid ont enchaîné un 3e match nul consécutif en Liga (1-1), laissant Barcelone s’emparer de la tête du classement.

Le Real Madrid n’avance plus. En déplacement, dimanche soir, sur la pelouse de Gérone, le club espagnol enchaîné un 3e match nul consécutif en Liga (1-1). Si cette nouvelle contre-performance a permis au FC Barcelone, qui s’est imposé contre Alavés (3-1), de s’emparer de la tête du championnat d’Espagne avec un point d’avance, elle n’a pas été du goût de Kylian Mbappé.

«Nous devons changer cette dynamique»

A la fin de la rencontre, l’attaquant français, qui a égalisé sur pénalty en seconde période (67e) et inscrit son 14e but en Liga cette saison, s’est montré agacé par la performance de son équipe à travers un message publié sur les réseaux sociaux. Il a notamment appelé ses coéquipiers à montrer un autre visage, plus collectif.

«Ce n’est absolument pas le résultat que nous voulions. Mais le championnat continue et il est encore long. Nous devons changer cette dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu’équipe», a-t-il posté dans un story sur son compte Instagram.

Alors que sa position est de plus en plus fragilisée, Xabi Alonso a été plus indulgent avec ses joueurs. «Je n’ai aucun reproche à faire aux joueurs parce qu’ils ont eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. (…) Nous avons eu trois ou quatre occasions assez claires pour marquer le deuxième but et gagner», a déclaré l’entraîneur madrilène à l’issue de la rencontre.

Il a toutefois reconnu certains manques de son équipe. «Nous n’avons pas su développer un football offensif de qualité, ni dominer. (…) Nous devons maintenir le niveau d'exigence que l’on attend du Real Madrid», a-t-il ajouté.

Et les coéquipiers de Kylian Mbappé auront l’occasion de se relancer et de renouer avec le succès, dès ce mercredi, lors d'un nouveau déplacement sur le terrain de l’Athletic Bilbao.