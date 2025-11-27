«C’est une mauvaise question» : Kylian Mbappé très agacé après son quadruplé en Ligue des champions

Auteur d’un quadruplé, mercredi, lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse d’Olympiakos en Ligue des champions (3-4), Kylian Mbappé est apparu agacé par une question à la fin de la rencontre.

Il a encore endossé le rôle de sauveur. Auteur d’une prestation étincelante, Kylian Mbappé a inscrit un quadruplé, dont un triplé en sept minutes en première période, pour permettre au Real Madrid de s’imposer, mercredi soir, sur la pelouse de l’Olympiakos lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (3-4). Cette victoire a permis au club espagnol de renouer avec le succès après une série de trois matchs sans gagner (un nul, deux défaites).

Elle a également remis en lumière une certaine forme de dépendance à l’attaquant français, auteur de 22 buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues avec les Merengue cette saison. Une idée que réfute le capitaine de l’équipe de France. Il est même apparu agacé après une question à ce sujet. «Je trouve cette question irrespectueuse envers vous et c’est une mauvaise question», a-t-il lâché lorsque un journaliste lui a demandé si sa formation dépendait de lui et de ses buts. Il estime que la victoire du Real Madrid est avant tout collective et qu’il n’aurait pu marquer sans ses coéquipiers.

«Je peux affirmer que sans nos joueurs, nous n’aurions pas gagné ce match. Dans chaque équipe, il y a des joueurs qui ont un rôle à jouer et le mien est de marquer des buts (…). Je ne pense pas qu’il y ait de dépendance ou quoi que ce soit de ce genre», a-t-il insisté.

Depuis le début de cet excercice, l’ancien joueur du PSG et de Monaco a pourtant inscrit plus de la moitié des buts de son équipe (22 sur 40 en 18 matchs). Et le Real Madrid devrait encore compter sur lui pour le déplacement, dimanche, à Gérone en Liga.