Football : la grosse colère de Kylian Mbappé contre l’arbitre après le match nul du Real Madrid à Elche (vidéo)

Kylian Mbappé s’est emporté contre l’arbitre après le match nul concédé, dimanche soir, par Real Madrid sur la pelouse du promu Elche en Liga (2-2).

Il était profondément agacé au coup de sifflet final. Kylian Mbappé s’est emporté contre l’arbitre après le match nul concédé, dimanche soir, par le Real Madrid sur la pelouse du promu Elche en Liga (2-2). Malgré les huit minutes accordées, le capitaine de l’équipe de France était mécontent du temps additionnel qu’il considérait comme insuffisant. Et sa colère ainsi que se propos lui ont valu d’écoper d’un carton jaune sorti Francisco José Hernandez Maeso.

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😤 La frustration de Kylian Mbappé après le nul 2-2 du Real Madrid à Elche !#ElcheRealMadridpic.twitter.com/xPnevxUyj1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 23, 2025

Dans son rapport d’après-match, révélé par Defensa Central, l’arbitre a expliqué les raisons de cet avertissement sorti contre l’attaquant madrilène. «À la 90e minute, le joueur Kylian Mbappé Lottin a été averti pour la raison suivante : pour avoir protesté, de manière manifeste, contre une décision que j'ai prise après la fin du match, alors que nous étions encore sur le terrain», a-t-il indiqué.

Il s’agit du 3e carton jaune reçu cette saison en championnat par Kylian Mbappé, qui devait être également frustré par son 3e match consécutif sans marquer et le résultat de son équipe. Menés à deux reprises au score, les Madrilènes sont parvenus à revenir grâce à Dean Huijsen (78e) et Jude Bellingham (87e). Une égalisation controversée, les joueurs et l’entraîneur d’Elche reprochant à l’arbitre de ne pas avoir sifflé une faute de Vinicius sur leur gardien, touché au visage dans un choc l’empêchant d’intervenir sur le but de l’international anglais.

Avec ce résultat, le Real Madrid occupe toujours la tête du classemen, maiss il ne compte plus qu’un point d’avance sur le FC Barcelone, qui a étrillé l’Athletic Bilbao pour son grand retour au Camp Nou (4-0). Et lors de la prochaine journée, les hommes de Xabi Alonso se déplaceront à Gérone, alors que le Barça recevra Alavés.