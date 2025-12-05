Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Tennis : la Française Océane Dodin a choisi le sulfureux site OnlyFans comme nouveau sponsor

Océane Dodin a atteint le 46e rang mondial en simple. [© Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

A peine a-t-elle repris la raquette qu'Océane Dodin a décidé de sponsoriser son retour par OnlyFans, plate-forme d'abonnement proposant du contenu exclusif à ses fans. Elle a déjà partagé certaines photos d'elle, où elle promet un univers «où le tennis rencontre la sensualité».

Océane Dodin a décidé de surprendre son monde. Quelques mois après son retour sur les courts, elle a annoncé s'associer au géant du contenu premium OnlyFans. La Française n'a pas attendu avant d'y partager certains messages.

Particulièrement populaire sur les réseaux sociaux, Océane Dodin s'ouvre donc à une nouvelle communauté de fans, qui pourront découvrir sur cette plate-forme des messages ainsi que des photos inédites de la joueuse. Si elle n'est pas la première à suivre cette trajectoire, Alexandre Muller, joueur français classé 42e à l'ATP, ayant franchi le pas cette année, elle ne cesse de faire parler d'elle, après avoir expliqué il y a quelques semaines avoir reçu une augmentation mammaire.

Des photos en maillot de bain et une interaction directe avec ses fans

La première joueuse WTA à s'inscrire sur OnlyFans a déjà posté certaines publications sur son profil, comme le révèle RMC. Des photos d'elles en tenue de sport ou en maillot de bain et des questions légères posées à sa communauté ornent déjà son mur. Elle a par exemple demandé à ses followers s'ils préféraient prendre leur douche le matin ou le soir.

Le service américain est notamment connu pour héberger du contenu érotique voire pornographique, même si de plus en plus de créateurs de contenu dans le monde du fitness, de la musique ou d'autres univers créatifs se servent de cette plate-forme pour partager leur actualité différemment.

Elena Rybakina a battu la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka en finale du Masters WTA.
Sur le même sujet Tennis : pourquoi la Kazakhstanaise Elena Rybakina a-t-elle refusé de prendre une photo avec la patronne de la WTA après son sacre au Masters ? Lire

A 29 ans, la Française tente un retour alors qu'elle avait connu ses derniers grands résultats à l'Open d'Australie 2024, où elle avait atteint les 1/8e de finale. Mais depuis, une blessure à l'oreille interne est venue compliquer son parcours. Après une longue pause, elle est donc revenue sur le circuit féminin en septembre dernier, d'abord en prenant part à des tournois ITF. Elle a ainsi atteint les quarts de finale du Challenger de Cherbourg-en-Cotentin. Cette semaine, au deuxième tour d'un nouveau tournoi Challenger, elle a perdu en trois sets face à la 77e mondiale, Alycia Parks.

SportsTennisonlyfans

À suivre aussi

Victor Wembanyama en finale NBA : peut-il remporter le titre avec les Spurs de San Antonio face aux Knicks de New York ?
Ces 3 activités physiques qui permettent de lutter contre la dépression et l'anxiété
«Il n'y a rien qui est laissé au hasard» : les stars mondiales du VTT de descente se confient sur les coulisses de leur discipline

Ailleurs sur le web

Dernières actualités