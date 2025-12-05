Tennis : la Française Océane Dodin a choisi le sulfureux site OnlyFans comme nouveau sponsor

A peine a-t-elle repris la raquette qu'Océane Dodin a décidé de sponsoriser son retour par OnlyFans, plate-forme d'abonnement proposant du contenu exclusif à ses fans. Elle a déjà partagé certaines photos d'elle, où elle promet un univers «où le tennis rencontre la sensualité».

Océane Dodin a décidé de surprendre son monde. Quelques mois après son retour sur les courts, elle a annoncé s'associer au géant du contenu premium OnlyFans. La Française n'a pas attendu avant d'y partager certains messages.

Particulièrement populaire sur les réseaux sociaux, Océane Dodin s'ouvre donc à une nouvelle communauté de fans, qui pourront découvrir sur cette plate-forme des messages ainsi que des photos inédites de la joueuse. Si elle n'est pas la première à suivre cette trajectoire, Alexandre Muller, joueur français classé 42e à l'ATP, ayant franchi le pas cette année, elle ne cesse de faire parler d'elle, après avoir expliqué il y a quelques semaines avoir reçu une augmentation mammaire.

Des photos en maillot de bain et une interaction directe avec ses fans

La première joueuse WTA à s'inscrire sur OnlyFans a déjà posté certaines publications sur son profil, comme le révèle RMC. Des photos d'elles en tenue de sport ou en maillot de bain et des questions légères posées à sa communauté ornent déjà son mur. Elle a par exemple demandé à ses followers s'ils préféraient prendre leur douche le matin ou le soir.

Le service américain est notamment connu pour héberger du contenu érotique voire pornographique, même si de plus en plus de créateurs de contenu dans le monde du fitness, de la musique ou d'autres univers créatifs se servent de cette plate-forme pour partager leur actualité différemment.

A 29 ans, la Française tente un retour alors qu'elle avait connu ses derniers grands résultats à l'Open d'Australie 2024, où elle avait atteint les 1/8e de finale. Mais depuis, une blessure à l'oreille interne est venue compliquer son parcours. Après une longue pause, elle est donc revenue sur le circuit féminin en septembre dernier, d'abord en prenant part à des tournois ITF. Elle a ainsi atteint les quarts de finale du Challenger de Cherbourg-en-Cotentin. Cette semaine, au deuxième tour d'un nouveau tournoi Challenger, elle a perdu en trois sets face à la 77e mondiale, Alycia Parks.