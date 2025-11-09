Tennis : pourquoi la Kazakhstanaise Elena Rybakina a-t-elle refusé de prendre une photo avec la patronne de la WTA après son sacre au Masters ?

Après son sacre en finale du Masters contre Aryna Sabalenka, la Kazakhstanaise Elena Rybakina a refusé d’être prise en photo avec la nouvelle patronne de la WTA Portia Acher.

Une scène qui n’est pas passée inaperçue. Elena Rybakina (26 ans) a créé la sensation, ce samedi, avec son sacre au Masters WTA de Ryad aux dépens de la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka (6-3, 7-6). Mais après avoir reçu son trophée, la Kazakhstanaise, qualifiée in extremis, s’est fait remarquer en refusant de prendre une photo avec la nouvelle patronne de la WTA Portia Acher.

The 2025 WTA Finals Singles Champion, Elena Rybakina 🏆#WTAFinalsRiyadhpic.twitter.com/E8BU2X2Ids — wta (@WTA) November 8, 2025

Invitée par un membre de l’organisation à se joindre aux côtés de la dirigeante et d’Aryna Sabalenka pour immortaliser le moment, la joueuse de 26 ans, lauréate de Wimbledon en 2022, a refusé de poser avec elles. Depuis plusieurs mois, Elena Rybakina est en conflit avec la WTA, qui a suspendu un an son entraîneur, Stefano Vukov, en février dernier, pour violation du code de conduite. Au terme d'une enquête interne, l'instance avait noté des abus et de la maltraitance de l'entraîneur envers sa joueuse, tout en évoquant une «relation toxique».

Alors que le coach croate a fait appel, sa suspension a été levée au moins d'août et il était présent dans la capitale saoudienne auprès de sa joueuse. Interrogée sur ce refus à l’issue de la rencontre, la n°6 mondiale a indiqué «qu’elle préférait garder la raison entre elle et la présidente de la WTA», a rapporté France 24.

Avec ce titre, Elena Rybakina, qui a remporté l’ensemble de ses rencontres tout au long de la semaine, a empoché la somme de 4,32 millions d’euros. Un record sur le circuit, y compris pour les tournois masculins. De son côté, malgré son revers, Aryna Sabalenka peut se consoler avec le nouveau record de gains sur le circuit WTA en une seule saison. En 2025, la Biélorusse a empoché près de 13 millions d’euros, dépassant les 10,7 millions d’euros gagnés par Serena Williams en 2013.