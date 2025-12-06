Football : l'Inter Miami de Lionel Messi sacré champion de MLS

L'Inter Miami de Lionel Messi a remporté, pour la première fois de son histoire, le titre de champion de MLS, le championnat de football nord-américain, après un succès en finale (3-1) contre les Vancouver Whitecaps à domicile, ce samedi 6 décembre.

Un titre supplémentaire pour «La Pulga». Arrivé en juillet 2023 en Floride, Lionel Messi n'aura eu besoin que de deux ans et demi pour remporter son premier titre de champion de MLS avec l'Inter Miami, équipe notamment fondée par l'Anglais David Beckham.

Kings of MLS. 👑@InterMiamiCF are the 2025 MLS Cup pres. by Audi CHAMPIONS. pic.twitter.com/u6gYhvOY5Q — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025

À 38 ans, l'Argentin a participé au sacre de sa formation lors de la MLS Cup contre les Vancouver Whitecaps de l'Allemand Thomas Müller (3-1) avec deux passes décisives pour ses compatriotes et coéquipiers Rodrigo De Paul (71e) et Tadeo Allende (90e+6).

Au lendemain du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, ce choc final du championnat nord-américain de football a vu Miami débuter sur les chapeaux de roues avec un but contre son camp de Edier Ocampo (18e), permettant à l'Inter Miami de mener à la pause.

Un nouveau titre de champion national

Vancouver a ensuite largement dominé les 30 premières minutes de la seconde période, égalisant par l'intermédiaire d'Ali Ahmed (60e). Les Floridiens ont repris l'avantage contre le cours du jeu grâce à Rodrigo De Paul, bien lancé par Lionel Messi, qui a ensuite réussi une merveille de passe après un contrôle de la poitrine pour permettre à Tadeo Allende de parachever un succès historique.

Après dix titres de champion d'Espagne avec le FC Barcelone, puis deux en France avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a remporté son premier championnat aux Etats-Unis. De bonne augure avant la Coupe du monde 2026, où «la Pulga» pourrait revenir en tant que champion du monde en titre avec l'Albiceleste.