UFC Paris 2025 : pourquoi le Français Farès Ziam a-t-il déclaré forfait ?

Ce lundi, le Français Farès Ziam a annoncé son forfait sur les réseaux sociaux pour l’UFC Paris, qui a lieu samedi 6 septembre à l’Accor Arena.

Un forfait qui se comprend. Farès Ziam ne disputera pas la quatrième de l’UFC Paris ce samedi à l’Accor Arena. Le combattant de MMA français sera absent pour des raisons familiales.

«Suite au décès soudain de ma grand-mère, à l'organisation de ses obsèques en France et à l'étranger, je suis au regret de devoir renoncer à ma participation à l'UFC Paris, le 6 septembre. La famille est pour moi la priorité», a-t-il posté sur son compte Instagram.

Le Lyonnais de 28 ans devait affronter le Brésilien Kauê Fernandes dans la catégorie des poids légers. «Smile Killer» restait sur un sublime KO contre Matt Frevola l’an dernier à Paris.

L’organisation américaine va tenter de lui trouver un remplaçant dans les prochaines heures. Pour rappel, le main event de la soirée opposera Nassourdine Imavov à Caio Borralho.