Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

UFC Paris 2025 : pourquoi le Français Farès Ziam a-t-il déclaré forfait ?

Farès Ziam ne sera pas présent cette année à Paris. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce lundi, le Français Farès Ziam a annoncé son forfait sur les réseaux sociaux pour l’UFC Paris, qui a lieu samedi 6 septembre à l’Accor Arena.

Un forfait qui se comprend. Farès Ziam ne disputera pas la quatrième de l’UFC Paris ce samedi à l’Accor Arena. Le combattant de MMA français sera absent pour des raisons familiales. 

«Suite au décès soudain de ma grand-mère, à l'organisation de ses obsèques en France et à l'étranger, je suis au regret de devoir renoncer à ma participation à l'UFC Paris, le 6 septembre. La famille est pour moi la priorité», a-t-il posté sur son compte Instagram.

Le Lyonnais de 28 ans devait affronter le Brésilien Kauê Fernandes dans la catégorie des poids légers. «Smile Killer» restait sur un sublime KO contre Matt Frevola l’an dernier à Paris.

Sur le même sujet UFC Paris 4 : voici la carte des combats annoncés Lire

L’organisation américaine va tenter de lui trouver un remplaçant dans les prochaines heures. Pour rappel, le main event de la soirée opposera Nassourdine Imavov à Caio Borralho. 

UFC ParisUFCMMAFarès ZiamSportSports de combat

À suivre aussi

UFC Paris 4 : voici la carte des combats annoncés
UFC Paris – Nassourdine Imavov : «Je suis prêt à affronter n'importe quel combattant dans la cage»
UFC Paris 4 : voici les prix des places pour l’évènement MMA

Ailleurs sur le web

Dernières actualités