«Une fin de championnat difficile» : Isack Hadjar réagit à sa fin de saison compliquée

17ᵉ du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi, le pilote français de Formule 1, Isack Hadjar, a fait part de son mécontentement concernant les récentes performances de sa monoplace.

Des regrets, mais beaucoup de positif à retenir. Le pilote français Isack Hadjar, promu chez Red Bull l'an prochain aux côtés du quadruple champion du monde de Formule 1, le Néerlandais Max Verstappen, a regretté, ce dimanche 7 décembre, «une fin de championnat difficile», après avoir pris la 17ᵉ place du Grand Prix d'Abou Dhabi.

🗣️ « Je savais qu’on allait avoir un mauvais rythme mais de là à être aussi nul… »



Hadjar était clairement mécontent de son dernier week-end chez Racing Bulls 😥#AbuDhabiGP#F1pic.twitter.com/qi5AbZe4gD — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 7, 2025

«Je savais que nous étions les plus lents du peloton aujourd'hui, notre rythme de course était tout simplement scandaleux lors des essais libres», vendredi et samedi, a regretté le pilote de 21 ans.

«C'est vraiment terrible de terminer la saison comme ça»

«C'est juste une fin de championnat difficile», a-t-il regretté, lui qui partait neuvième sur la grille de départ au volant de sa Racing Bulls. «Nous aurions dû terminer 6ᵉ le week-end dernier (il a abandonné le GP du Qatar à cause d'une crevaison en toute fin de course) et aujourd'hui, nous partions dans les points, c'est vraiment terrible de terminer la saison comme ça», a-t-il ajouté.

Douzième du championnat avec 51 unités au compteur à l'issue de sa première saison en F1, Isack Hadjar a inscrit des points lors de dix des 23 Grands Prix qu'il a disputés. Chose rare pour un pilote de son expérience, dans une monoplace abonnée au ventre mou, il a décroché la troisième place fin août aux Pays-Bas, devenant le plus jeune Français à monter sur un podium de F1.