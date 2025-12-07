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«Une fin de championnat difficile» : Isack Hadjar réagit à sa fin de saison compliquée

Des regrets, mais beaucoup de positif à retenir. [REUTERS/Amr Alfiky]
Par Julien Moreau
Publié le - Mis à jour le

17ᵉ du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi, le pilote français de Formule 1, Isack Hadjar, a fait part de son mécontentement concernant les récentes performances de sa monoplace.

Des regrets, mais beaucoup de positif à retenir. Le pilote français Isack Hadjar, promu chez Red Bull l'an prochain aux côtés du quadruple champion du monde de Formule 1, le Néerlandais Max Verstappen, a regretté, ce dimanche 7 décembre, «une fin de championnat difficile», après avoir pris la 17ᵉ place du Grand Prix d'Abou Dhabi

«Je savais que nous étions les plus lents du peloton aujourd'hui, notre rythme de course était tout simplement scandaleux lors des essais libres», vendredi et samedi, a regretté le pilote de 21 ans. 

«C'est vraiment terrible de terminer la saison comme ça»

«C'est juste une fin de championnat difficile», a-t-il regretté, lui qui partait neuvième sur la grille de départ au volant de sa Racing Bulls. «Nous aurions dû terminer 6ᵉ le week-end dernier (il a abandonné le GP du Qatar à cause d'une crevaison en toute fin de course) et aujourd'hui, nous partions dans les points, c'est vraiment terrible de terminer la saison comme ça», a-t-il ajouté. 

Sur le même sujet Formule 1 : le classement complet des pilotes et des constructeurs après le dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi Lire

Douzième du championnat avec 51 unités au compteur à l'issue de sa première saison en F1, Isack Hadjar a inscrit des points lors de dix des 23 Grands Prix qu'il a disputés. Chose rare pour un pilote de son expérience, dans une monoplace abonnée au ventre mou, il a décroché la troisième place fin août aux Pays-Bas, devenant le plus jeune Français à monter sur un podium de F1. 

Isack HadjarSportFormule 1Sports

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