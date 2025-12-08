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CAN 2025 : voici «Assad», la mascotte officielle de la compétition

Le coup d'envoi de la CAN 2025 sera donné à Rabat, le dimanche 21 décembre. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A deux semaines du coup d'envoi de la CAN 2025 au Maroc (21 décembre-18 janvier), la Confédération africaine de football a dévoilé ce lundi la mascotte officielle.

Un lion chez les Lions de l’Atlas. Ce lundi 8 décembre, la CAF a dévoilé la mascotte officielle de la Coupe d’Afrique des nations 2025 dont le coup d’envoi sera donné le dimanche 21 décembre.

Nommé «Assad», cette mascotte qui est évidemment inspiré du surnom des joueurs de la sélection marocaine, il tire donc son nom du mot arabe signifiant «lion». «Il incarne la force, la fierté et l’authenticité culturelle, des valeurs qui résonnent profondément auprès des supporters au Maroc comme partout en Afrique», souligné l’instance continentale dans son communiqué.

«L’identité visuelle d’Assad repose sur un lion amical et juvénile, dont les traits expressifs et la personnalité énergique reflètent la chaleur, la créativité et la diversité de l’Afrique, peut-on également lire. Sa palette de couleurs et son style global s’intègrent parfaitement à l’identité de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025, garantissant une image de tournoi cohérente, moderne et dynamique.»

L'Egypte sera emmenée par son capitaine et star de Liverpool, Mohamed Salah.
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Cette mascotte, qui succède à l’éléphant Akwaba lors de la dernière CAN en Côte d’Ivoire, sera présente durant toute la compétition dans les stades, dans les fan zones, etc.

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