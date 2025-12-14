CAN 2025 : voici les listes de tous les pays qualifiés

Les listes des sélections qualifiées pour la CAN 2025, qui se déroule du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, sont dévoilées au fur et à mesure.

Afrique du Sud

Gardiens : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates FC).

Défenseurs : Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC), Thabang Matuludi (Polokwane City FC), Tylon Smith (Queens Park Rangers – Angleterre), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC), Khulmani Ndamane (TS Galaxy FC), Siyabonga Ngezana (FCSB – Roumanie), Samukele Kabini (Molde FK – Norvège), Mbekezeli Mbokazi (Orlando Pirates FC).

Milieux de terrains : Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC), Bathusi Aubaas (Mamelodi Sundowns FC), Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC), Sphephelo Sithole (CD Tondela – Portugal).

Attaquants : Oswin Appollis (Orlando Pirates FC), Mohau Nkota (Al Ettifaq – Arabie saoudite), Tshepang Moremi (Orlando Pirates FC), Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC), Lyle Foster (Burnley FC – Angleterre), Sipho Mbule (Orlando Pirates FC), Elias Mokwana (Al Hazem – Arabie saoudite), Shandre Campbell (Club Brugge – Belgique), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates FC).

Algérie

Gardiens : Luca Zidane (FC Grenade - Espagne), Oussama Benbot (USM Alger), Anthony Mandrea (Caen - France)

Défenseurs : Rafik Belghali (Hellas Vérone - Italie), Rayan Aït-Nouri (Manchester City -Angleterre), Youcef Atal (Al-Sadd - Qatar), Mehdi Dorval (Bari - Italie), Jaouen Hadjam (Young Boys de Berne - Suisse), Zinédine Belaïd (JS Kabylie), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund - Allemagne), Samir Chergui (Paris FC - France), Aïssa Mandi (Lille - France), Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis - Tunisie)

Milieux de terrain : Ismaël Bennacer (Dinamo Zagreb - Croatie), Rami Zerrouki (Twente - Pays-Bas), Adam Zorgane (Union Saint-Gilloise - Belgique), Hicham Boudaoui (Nice - France), Houssem Aouar (Al-Ittihad - Arabie saoudite), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen - Allemagne), Farés Chaïbi (Eintracht Francfort - Allemagne)

Attaquants : Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg - Allemagne), Ilan Kebbal (Paris FC - France), Riyad Mahrez (Al-Ahli - Arabie saoudite), Anis Hadj Moussa (Feyenoord - Pays-Bas), Adil Boulbina (Al-Duhail - Qatar), Monsef Bakrar (Dinamo Zagreb - Croatie), Baghdad Bounedjah (Al-Shamal - Qatar), Redouane Barkane (Al-Wakrah – Qatar)

Angola

Gardiens : Neblu (Primeiro de Agosto), Hugo Marques (Petro de Luanda), Dominique (Etoile Carouge)

Défenseurs : Rui Modesto (Udinese), Eddie Afonso (Petro de Landa), Tô Carneiro (Far Rabat), Núrio Fortuna (Volos), Pedro Bondo (Famalicao), David Carmo (Real Oviedo), Buatu (Gil Vicente), Gaspar (Lecce), Clinton Mata (Olympique lyonnais).

Milieux de terrain : Beni Mukendi (Guimaraes), Show (Kocaelispor), Fredy (Bodrumspor), Maestro (Alanyasport), Kelliano (Akhmat Grozny), Mário Balburdia (Boluspor)

Attaquants : Zito Luvumbo (Cagliari), Manuel Benson (Swensea), Milson (Etoile roue de Belgrade), Chico Banza (Zamalek SC), Gelson Dala (Al Wakrah), Randy Nteka (Rayo Vallecano), Ary Papel (Al Akhdar SC), Mabululu (Al-Ahli Tripoli SC), Mbala Zola (Pisa), Zine Salvador (AEK Athènes).

Bénin

Gardiens : Marcel Dandjinou (Loto), Kassifa Saturnin Allagbe (Chaurey), Serge Obassa (Remo Stars).

Défenseurs : Samadou Attidjioukou (Smouha), Charlemagne Azongnitode (Oulu), Rodrigue Fassinou (Coton FC), David Kiki (FCSB), Rachid Moumini (Sumqayit FK), Tamimou Ourou (—), Yohan Roche (Petrolul), Mohamed Tijani (Vejle), Olivier Verdon (Ludogorets)

Milieux de terrain : Mattéo Ahlivin (Arsenal Toula), Mariano Ahouangbo (IU), Gislain Ahoudo (AS Gabès), Sessi D’Almeida (Dacia Buiucani), Dodo Dokou (Leixoes), Imourane Hassane (Grasshoppers), Rodrigue Kossi (Agadir)

Attaquants : Adam Aimery (Helsingborgs IF), Rodolfo Aloko (Kustosija), Romaric Amoussou (ASEC Mimosas), Jodel Dossou (L’US Pays du Valois), Steve Mounié (Alanyaspor), Junior Olaitan (Göztepe), Razack Rachidou (Kustosija), Olatoundji Tessilimi (SJK Seinäjoki), Aiyegun Tosin (FC Lorient)

Botswana

Gardiens : Lesenya Malapela (Orapa United), Keoagile Kgosipula (Mochudi / Chiefs), Goitseone Phoko (Jwaneng Galaxy), Kabelo Dambe (Township Rollers)

Défenseurs : Alford Velaphi (Gaborone United), Mothusi Johnson (Gaborone United), Mosha Gaolaolwe (Township Rollers), Thatayaone Ditlhokwe (Al-Ittihad), Shanganani Ngandane (Mochudi Centre Chiefs), Chicco Molefe (Jwaneng Galaxy), Thabo Leinanyane (Jwaneng Galaxy), Tebogo Kopelang (Jwaneng Galaxy)

Milieux de terrain : Godiraone Modingwane (BDF XI), Olebogeng Ramotse (Jwaneng Galaxy), Gape Mohutsiwa (McOran), Omphile Vissagie (Township Rollers), Gilbert Baruti (Mochudi Centre Chiefs), Mothusi Cooper (Township Rollers), Lebogang Ditsile (Gaborone United), Thabo Maponda (Gaborone United), Monty Enosa (Mochudi Centre Chiefs), Roketso Majafi (Orapa United), Omphile Ramoagi (Gaborone United)

Attaquants : Omaatla Kebatho (Jwaneng Galaxy), Kabelo Seakanyeng (MAS Fes), Thabang Sesinyi (Jwaneng Galaxy), Tumisang Orebonye (Wydad AC), Segolame Boye (SA Flamingoes), Eric Ookame (Orapa United), Thabang Balatlheng (Township Rollers), Losika Ratshukudu (Ubuntu FC), Thatayaone Kgamanyane (Gaborone United)



Burkina Faso

Gardiens : Hervé Koffi (Angers Sco), Kilian Nikiema (ADO La Haye), Farid Ouedraogo (Al Hilal).

Défenseurs : Nasser Yacouba Djiga (Wrexham AFC), Adamo Nagalo (PSV Eindhoven), Issoufou Dayo (RS Berkane), Issa Kabore (Wrexham AFC), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Arsène Guy Kouassi (FC Lorient), Steeve Farid Yago (Aris Limassol), Rachid Ayinde (Jong KAA Gent).

Milieux de terrain : Ismahila Ouédraogo (Odense BK), Saidou Simporé (National Bank Egypt), Blati Touré (FC Pyramids), Gustavo Sangaré (FC Noah), Stéphane Aziz KI (Wydad Athletic Club), Cédric Badolo (Spartak Trnava), Mohamed Zoungrana (Mouloudia Club)

Attaquants : Bertrand Traoré (Sunderland), Georgi Minougou (FC Pyramids), Dango Ouattara (Brendfort), Cyriaque Bi Irié Kalou (Fribourg), Pierre Landry Kaboré (JK Trans Narva), Franck Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk), Ousséni Bouda (Séismes San José).

Cameroun

Gardiens : D. Epassy (Dinamo Bucarest), S. Omossola (Saint-Eloi Lupopo), S. Ngapandouetnbu (Montpellier), E. Sombang (Colombe Sport)

Défenseurs : S. Kotto (La Gantoise), G. Nyamsi (Lokomotiv Moscou), J.-C. Castelletto (Al-Duhail), N. Toho (Seattle), F. Boyomo (Osasuna), M. Nagida (Stade Rennais), C. Wooh (Spartak Moscou), J. Tchamadeu (Stoke), D. Yongwa (Lorient)

Milieux de terrain : M. Nszie (Rapid Vienne), C. Baleba (Brighton), A. Avom (Lorient), E-J. Dina Ebimbe (Brest), B. Ambina (Valerenga), J. Onana (Genoa), O. Kemen (Istanbul Basaksehir)

Attaquants : B. Mbeumo (Manchester), C. Bassogog (Al-Okhdood), G.-K. N’Koudou (Al-Diraiyah), D. Namaso (Auxerre), F. Magri (Toulouse), E. Eyong (Levante), C. Kofane (Leverkusen), P. Soko (Almeria).

Comores

Gardiens : Yannick Pandor (Francs Borains, Belgique), Salim Ben Boiana (Istres, France), Adel Anzimati (Ararat Erewan, Arménie).

Défenseurs : Kassim M’Dahoma (Aubagne, France), Ahmed Soilihi (Toulon, France), Saïd Bakari (Spartak Rotterdam, Pays-Bas), Ismaël Boura (Estac Troyes, France), Akim Abdallah (EA Guingamp, France), Kenan Toibibou (NK Bravo, Slovénie), Yannis Kari (Fréjus Saint-Raphaël, France), Idris Mohamed (Le Puy Foot, France).

Milieux de terrain : Zaydou Youssouf (Al-Fateh, Arabie saoudite), Rayan Lutin (Amiens SC, France), Yacine Bourhane (Aris Limassol, Chypre), Youssouf M’Changama (Al-Batin, Arabie saoudite), Iyad Mohamed (Casa Pia, Portugal), Remy Vita (Tondela, Portugal), Raouf Mroivili (Villefranche, France), Benjaloud Youssouf (FC Sochaux, France).

Attaquants : Rafiki Saïd (Standard de Liège, Belgique), Faïz Selemani (Qatar SC, Qatar), Myziane Maolida (Al-Kholood, Arabie saoudite), Aymeric Ahmed (Châteauroux, France), Aboubcar Ali (Francs Borains, Belgique), Ben El Fardou (FK Zemun, Serbie), Zaïd Amir (Istres, France).

Côte d'Ivoire

Gardiens de but : Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaïkos)

Défenseurs : Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Boly Willy (Nottingham Forest), Ousmane Diomandé (Sporting), Guela Doué (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta Bergame), Evan Ndicka (AS Rome), Christopher Operi (Basaksehir), Armel Zohouri (FC Iberia 1999)

Milieux de terrain : Seko Fofana (Rennes), Jean-Philippe Gbamin (Metz), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michaël Seri (NK Maribor)

Attaquants : Vakoun Bayo (Udinese), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomandé (RB Leipzig), Sébastien Haller (FC Utrecht), Jean-Philippe Krasso (Paris FC), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Wilfried Zaha (Charlotte FC)

Réservistes : Evann Guessand (Aston Villa), Parfait Guiagon (Charleroi)

Égypte

Gardiens : M. El-Shenawy (Al Ahly FC), A. El-Shenawy (Pyramids FC), M. Shobeir (Al Ahly FC), M. Sobhi (Zamalek SC).

Défenseurs : R. Rabia (Al-Aïn FC), M. Hany (Al Ahly FC), Y. Brahim (Al Ahly FC), K. Sobhi (Al Masry), A. Eid (Al Masry), H. Abdelmaguid (Zamalek SC), M. Ismail (Zamalek SC), A. Fatouh (Zamalek SC), M. Hamdy (Al Ahly FC).

Milieux de terrain : M. Attia (Al Ahly FC), H. Fathi (Al Wakrah), M. Lasheen (Pyramids FC), M. Saber (Pyramids FC), M. Shehata (Zamalek SC), E. Ashour (Al Ahly FC), A. Sayed Zizo (Al Ahly FC), M. Trezeguet (Al Ahly FC), I. Adel (AQl Jazira Club), M. Fathi (Pyramids FC).

Attaquants : M. Salah (Liverpool), O. Marmoush (Manchester City), M. Mohamed (FC Nantes), S. Mohsen (Al Masry), O. Faisal (Bank El Ahly).

Gabon

Gardiens : Loyce Mbaba (Stella Club, Côte d’Ivoire), Anse Ngoubi Demba (Mosta FC, Malte), Junior Bekale (Hafia FC, Guinée).

Défenseurs : Anthony Oyono (Frosinone, Italie), Jérémy Oyono (Frosinone, Italie), Johann Obiang (US Orléans, France), Jacques Ekomié (Angers Sco, France), Aaron Appindangoye (Sivasspor, Turquie), Bruno Ecuele Manga (Paris 13 Atletico, France), Alex Moucketou (Aris Limassol, Chypre), Mick Omfia (Hafia FC, Guinée), Jonathan Do Marcolino (Bourg-en-Bresse, France), Michel Mboula (FC Metz, France).

Milieux de terrain : Mario Lemina (Galatasaray, Turquie), Samake Nze Bagnama (Stade d’Abidjan, Côte d’Ivoire), Guelor Kanga (Erokspor, Turquie), Eric Bocoum (Gol Gohar, Iran), André Poko (Amed SK, Turquie), Clench Loufilou (Al-Mina’a SC, Irak), Didier Ndong (Esteghlal FC, Iran).

Attaquants : Shavy Babicka (Étoile Rouge Belgrade, Serbie), Teddy Averlant (Amiens SC, France), Denis Bouanga (Los Angeles FC, État-Unis), Edlin Essang-Matou (USM Khenchela, Algérie), Malick Evouna (Mangasport, Gabon), Pierre Emerick Aubameyang (OM, France), Royce Openda (Girondins de Bordeaux, France), Jim Allevinah (Angers Sco, France).

Guinée équatoriale

Gardiens : Jesus Owono (FC Andorra/Espagne), Manuel Sapunga (Sekkhukhune United/ Afrique du Sud), Aitor Embela (CD Soneja/Espagne)

Défenseurs : Esteban Orozco (FC Arges/Romanie), Marvin Anieboh (UD San Sébastien/Espagne), Carlos Akapo (Amazonas FC/Brésil), Saul Coco (Torino FC/Italie), Basilio Ndong (FC C Craiova/ Romanie), Michél Ngaah (Real Avila/Espagne), Néstor Senra (Recreativo Huelva/ Espagne), Charles Ondo (Huddersfield/Angleterre), Javier Mum (Maestro United/Zambie).

Milieux de terrain : Omar Mascarell (RCD Majorque/Espagne), Pablo Ganet (Real Maurcia/Espagne), Alex Balboa (Almere City/Pays-Bas), Alex Masogo (Beroe Stara Zagoza/Bulgarie), José Machín (FC Cartagena /Espagne), Pedro Obiang (AC Monza/Italie), Santiago Eneme (Sparta Prague/République Tchèque), et Jannick Buyla (Sargossa/Espagne).

Attaquants : Iban Salvador (Wisla Plock/Pologne), Josete Miranda (Kalamata FC/Grèce), Gael Akogo (Recreativo Granada/Espagne), José Nabil (FC Nantes/France), Luismi Nvalo (Shangai Shenhua/Chine), Dorian Junior (Viborg/Danemark), Loren Zuniga (Real Madrid/ Espagne), Emilio Insue (CF Intercity/Espagne).

Mali

Gardiens : Djigui Diarra (Young Africans - Tanzanie), Ismaël Diawara (IK Sirius - Suède), Mamadou Samassa (Laval - France)

Défenseurs : Sikou Niakaté (Braga - Portugal), Abdoulaye Diaby (Grasshopper - Suisse), Woyo Coulibaly (Sassuolo - Italie), Fodé Doucouré (Le Havre - France), Hamari Traoré (Paris FC - France), Nathan Gassama (Baltika Kaliningrad - Russie), Mamadou Fofana (New England Revolution - Etats-Unis), Ousmane Camara (Angers - France), Amadou Dante (Arouca - Portugal)

Milieux de terrain : Amadou Haidara (Leipzig - Allemagne), Lassana Coulibaly (Lecce - Italie), Mohamed Camara (Al-Sadd - Qatar), Mamadou Sangare (Lens - France), Aliou Dieng (Al Ahly - Egypte), Yves Bissouma (Tottenham - Angleterre), Mahamadou Doumbia (Al-Ittihad - Arabie saoudite), Ibrahima Sissoko (Bochum - Allemagne)

Attaquants : Nene Dorgeles (Fenerbahçe - Turquie), Gaoussou Diarra (Feyenoord - Pays-Bas), Mamadou Camara (Laval - France), Kamory Doumbia (Brest - France), El Bilal Touré (Besiktas - Turquie), Mamadou Doumbia (Watford - Angleterre), Lassine Sinayoko (Auxerre - France), Gaoussou Diakité (Lausanne - Suisse)

Maroc

Gardiens : Yassine Bounou (Al-Hilal/KSA), Munir El Kajoui (RS Berkane/MAR), El Mehdi Al Harrar (Raja CA/MAR).

Défenseurs : Achraf Hakimi (PSG/FRA), Mohamed Chibi (Pyramids/EGY), Jawad El Yamiq (Al-Najma/KSA), Romain Saïss (Al-Sadd/QAT), Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes/FRA), Nayef Aguerd (Marseille/FRA), Adam Masina (Torino/ITA), Noussair Mazraoui (Manchester United/ANG), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/NED).

Milieux de terrains : Oussama Targhalline (Feyenoord/NED), Sofyan Amrabat (Real Betis/ESP), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Neil El Aynaoui (AS Rome/ITA), Bilal El Khannouss (Stuttgart/ALL), Azzedine Ounahi (Girona/ESP).

Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid/ESP), Ilias Akhomach (Villarreal/ESP), Chemsdine Talbi (Sunderland/ANG), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe/TUR), Soufiane Rahimi (Al-Aïn/UAE), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/ESP), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen/ALL).

Réservistes : Hamza Igamane (Lille/FRA), Youssef Belammari (Raja CA/MAR).

Mozambique

Gardiens : Ernani Siluane (Black Bulls), Ivane Urrubal (UD Songo), Kimiss Zavala (Maritimo)

Défenseurs : Bruno Langa (Paphos), Oscar Cherene (UD Songo), Edmilson Dove (Al-Quwa Al-Jawiya), Nanani (UD Songo), Feliciano Jone (Black Bulls), Diogo Cabral (Santa Clara), Reinildo Mandava (Sunderland), Mexer (Keciorengucu), Fernando Chambuco (Black Bulls)

Milieux de terrain : Joao Bonde (Ferroviario), Ricardo Guimaraes (Zira FK), Manuel Kambala (Polokwane City), Keyns Abdala (Chaves B), Alfonso Amade (Dunfermline)

Attaquants : Geny Catamo (Sporting Portugal), Witness Quembo (CD Nacional), Elias Pelembe (UD Songo), Chamito Alfandega (AC Viseu U23), Stanley Ratifo (Chemie Leipzig), Faisal Bangal (Mestre), Melque Alexandre (UD Songo), Gildo Vilanculos (Tadamon Sour).

Nigeria

Gardiens : Stanley Nwabali (Chippa United), Amas Obasogie (Singida Blackstars), Francis Uzoho (Omonia Nicosie)

Défenseurs : Calvin Bassey (Fulham), Oluwasemilogo Ajayi (Hull City), Bright Osayi-Samuel (Birmingham City), Bruno Onyemaechi (Olympiacos), Chidozie Awaziem (Nantes), Zaidu Sanusi (FC Porto), Igoh Ogbu (Slavia Prague), Ryan Alebiosu (Blackburn Rovers)

Milieux de terrain : Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Wilfred Ndidi (Besiktas), Raphael Onyedika (Club Bruges), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Ebenezer Akinsanmiro (Pise), Usman Muhammed (Ironi Tiberiasl)

Attaquants : Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Fulham), Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris FC), Chidera Ejuke (Seville FC), Akor Adams (Seville FC), Paul Onuachu (Trabzonspor), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Salim Fago Lawal (NK Istra 1961)



Ouganda

Gardiens de but : Salim Omar Magoola (Richards Bay FC), Denis Onyango (Mamelodi Sundowns), Alionzi Nafian (Forces de défense FC), Charles Lukwago (KCCA FC)

Défenseurs : Toby Sibbick (Burton Albion), Elio Caprodossi (Universitatea Cluj), Jordan Obita (Hibernian FC), Rogers Torach (Vipers SC), Abdu Azizi Kayondo (Slovan Liberec), Isaac Muleme (Viktoria Žižkov), Timothy Awany (FC Ashdod), David Owori (SC Villa), Hilary Mukundane (Vipers SC)

Milieux de terrain : Kenneth Semakula (Al-Adalah FC), Khalid Aucho (Singida Black Stars), Ronald Ssekingada (APR FC), Bobosi Byaruhanga (Oakland Roots), Baba Alhassan (FCSB).

Attaquants : Allan Okello (Vipers SC), Melvyn Lorenzen (Muangthong United), Travis Mutyaba (CS Sfaxien), Denis Omedi (APR FC), Mato Rogers (FK Vardar), Reagan Mpande (SC Villa), Jude Ssemugabi (Jamus FC), Uchechukwu Ikpeazu (St. Johnstone), Steven Mukwala (Simba SC), James Bogere (Masaka Sunshine FC), Ivan Ahimbisibwe (KCCA FC), Shafik Nana Kwikiriza (KCCA FC)

RD Congo

Gardiens : Matthieu Epolo (Standard Liège), Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Défenseurs : Rocky Bushiri (Hibernian FC), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Legia Varsovie), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Sunderland), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham).

Milieux de terrain : Théo Bongonda (Spartak Moscou), Michel-Ange Balikwisha (Glasgow Celtic), Brian Cipenga (Castellón), Edo Kayembe (Watford), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Mario Stroeykens (Anderlecht).

Attaquants : Cédric Bakambu (Betis), Simon Banza (Al-Jazira), Samuel Essende (Augsbourg), Meshack Elia (Alanyaspor).

Sénégal

Gardiens : Édouard Mendy (Al-Ahly - Arabie Saoudite), Mory Diaw (Le Havre - France), Yehvann Diouf (Nice - France)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal - Arabie saoudite), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa - Israël), Moussa Niakhaté (Lyon - France), Ismail Jakobs (Galatasaray - Turquie), Mamadou Sarr (Strasbourg - France), Antoine Mendy (Nice - France), Ilay Camara (Anderlecht - Belgique), El Hadji Malick Diouf (West Ham - Angleterre), Krépin Diatta (Monaco - France)

Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye (Everton - Angleterre), Pape Matar Sarr (Tottenham - Angleterre), Pathé Ciss (Rayo Vallecano - Espagne), Pape Gueye (Villarreal - Espagne), Lamine Camara (Monaco - France), Habib Diarra (Sunderland - Angleterre)

Attaquants : Sadio Mané (Al Nassr - Arabie saoudite), Boulaye Dia (Lazio Rome - Italie), Nicolas Jackson (Bayern Munich - Allemagne), Iliman Ndiaye (Everton - Angleterre), Ismaïla Sarr (Crystal Palace - Angleterre), Chérif Ndiaye (Samsunspor - Turquie), Cheikh Sabaly (Metz - France), Ibrahima Mbaye (PSG - France), Habib Diallo (Metz - France), Assane Diao (Côme - Italie)

Soudan

Gardiens : Ali Aboeshren (Al-Hilal O.M.D), Mohamed Elnour Aboja (Al-Merrikh SC), Monged Elneef (El-Merrikh FC Bentiu)

Défenseurs : Mohamed Saeed (Al-Hilal O.M.D), Altayeb Abdelrazig (Al-Hilal O.M.D), Mustafa Karshom (Al-Hilal O.M.D), Yasser Awad (Al-Hilal O.M.D), Bakhit Khamis (Al-Ahli Tripoli SC), Mazin Mohamedin (Al-Akhdar SC), Awad Zaid (Al-Merrikh SC), Ahmed Abdelmoneim (Al-Hilal O.M.D), Mohamed Kesra (Al-Merrikh SC)

Milieux de terrain : Abuagla Abdalla (Al-Ahly SC), Walieldin Khidhir (Al-Hilal O.M.D), Abdelrazig Omer (Al-Hilal O.M.D), Ammar Tayfour (CS Sfax), Salaheldin Adil (Al-Hilal O.M.D), Musa Hussain (Al-Merrikh SC), Sheddy Ezeldin (FC Den Bosch), Amar Yunis (Avondale FC)

Attaquants : Yasser Mozamil (Al-Hilal O.M.D), Mohamed Abdelrahman (Al-Hilal O.M.D), John Mano (Al-Ahli Tripoli SC), Mohamed Eisa (Uthai Thani FC), Elgozoli Hussain (Al-Merrikh SC), Abobaker Eisa (Chonburi FC), Mohamed Teya (Al-Merrikh SC)



Tanzanie

Gardiens : Yakoub Suleiman (Simba SC), Hussein Masalanga (Singida BS), Zuberi Foba (Azam FC).

Défenseurs : Bakari Mwamnyeto (Young Africans), Shomari Kapombe (Simba SC), Lusajo Mwaikenda (Azam FC), Mohamed Hussein (Young Africans), Nickson Kibabage (Singida BS), Alphonse Mabula (Shamakhi, Azerbaïdjan), Wilson Nangu (Simba SC).

Milieux de terrain : Novatus Dismas (Göztepe, Turquie), Kelvin Nashon (Pamba Jiji), Pascal Msindo (Azam FC), Ibrahim Abdulla (Young Africans), Haji Mnoga (Salford City, Angleterre), Dickson Job (Young Africans), Habibu Idd (Singida BS).

Attaquants : Tarryn Allarakhia (Rochdale, Angleterre), Charles M’Mombwa (Floriana FC, Malte), Yusuph Kagoma (Simba SC), Feisal Salum (Azam FC), Morice Abraham (Simba SC), Abdul Suleiman (Azam FC), Iddi Suleiman (Azam FC), Kibu Dennis (Simba SC), Ally Samatta (Le Havre AC, France), Kelvin John (Aalborg, Danemark), Simon Msuva (Al-Talaba, Irak).

Tunisie

Gardiens : Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Béchir Ben Saïd (Espérance ST), Noureddine Farhati (Stade Tunisien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel)

Défenseurs : Yassine Meriah (Espérance ST), Montassar Talbi (FC Lorient, France), Dylan Bronn (Servette FC, Suisse), Adam Arous (Kasimpasha, Turquie), Nader Ghandri (Akhmat Grozny, Russie), Mohamed Ben Ali (Espérance ST), Yan Valery (Sheffield Wednesday, Angleterre), Ali Abdi (OGC Nice, France), Morthadha Ben Ouannès (Kasimpasha, Turquie), Ali Maaloul (CS Sfaxien).

Milieux de terrain : Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort, Allemagne), Houcème Tka (Espérance ST), Ferjani Sassi (Al-Gharafa, Qatar), Ismaël Gharbi (FC Augsbourg, Allemagne), Mohamed Haj Mahmoud (FC Lugano, Suisse), Hannibal Mejbri (Burnley FC, Angleterre), Naïm Sliti (Al-Shamal SC, Qatar), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Ahly, Egypte).

Attaquants : Elias Saad (FC Augsbourg, Allemagne), Elias Achouri (FC Copenhague, Danemark), Sebastian Tounekti (Celtic Glasgow, Ecosse), Farès Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala, Russie), Seifeddine Jaziri (Zamalek, Egypte).

Zambie

Gardiens : Lawrence Mulenga (Power Dynamos), Francis Mwansa (Zanaco), Willard Mwanza (Power Dynamos)

Défenseurs : Stopilla Sunzu (Changchun, Chine), Frankie Musonda (Bahreïn SC), Kabaso Chongo (Zesco United), Matthews Banda (Nkana), Dominic Chanda (Power Dynamos), Gift Mphande (Zesco United), Obino Chisala (Al-Merrikh SC, Soudan), David Hamasenya (Leganés, Espagne), Benson Sakala (Bohemians 1905, Tchéquie)

Milieux de terrain : Miguel Changa Chaiwa (Hibernian, Écosse), Owen Tembo (Power Dynamos), Joseph Liteta (Cagliari, Italie), Kings Kangwa (Maccabi Be’er Sheva, Israël), Given Kalusa (FC MUZA), David Simukonda (Zesco United), Wilson Chisala (Zanaco), Joseph Sabobo Banda (Maccabi Be’er Sheva, Israël), Lameck Banda (Lecce, Italie), Fashion Sakala (Al Fayha, Arabie saoudite), Lubambo Sailas Musonda (Magdebourg, Allemagne), Pascal Phiri (Zesco United)

Attaquants : Patson Daka (Leicester City, Angleterre), Jack Lahne Kalichi (Austria Lustenau, Autriche), Kennedy Musonda (Hapoel Ramat Gan, Israël), Eliya Mandanji (Zanaco).

Zimbabwe

Gardiens : Washington Arubi (Marumo Gallants), Elvis Chipezeze (Magesi FC), Martin Mapisa (MWOS FC).

Défenseurs : Godknows Murwira (Scottland FC), Emmanuel Jalai (Dynamos FC), Sea Fusire (Sheffield Wednesday FC), Munashe Garanaga (FC Copenhague), Gerald Takwara (Al Ittihad Misurata SC – Libye), Isheanesu Mauchi (Simba Bhora FC), Brandon Galloway (Plymouth Argyle FC), Teenage Hadebe (FC Cincinnati), Alec Mudimu (Flint Town United), Divine Lunga (Mamelodi Sundowns).

Milieux de terrain : Marvelous Nakamba (Luton Town FC), Jonah Fabisch (FC Erzgebirge Aue), Andrew Rinomhota (Reading FC), Prosper Padera (SJK Seinäjoki), Tawanda Chirewa (Wolverhampton Wanderers FC), Knowledge Musona (Scottland FC).

Attaquants : Bill Antonio (KV Mechelen FC), Ishamael Wadi (CAPS United FC), Tawanda Maswanhise (Motherwell FC), Daniel Msendami (Marumo Gallants), Prince Dube (Young Africans FC), Washington Navaya (TelOne FC), Macauley Bonne (Maldon & Tiptree FC), Junior Zindoga (TS Galaxy), Tadiwanashe Chakuchichi (Scottland FC).

Listes à venir

Bénin

Botswana

Guinée équatoriale

Mali

Nigeria

Sénégal

Soudan