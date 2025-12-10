«Soyez sérieux les experts de Twitter» : une star du football algérien répond à ses détracteurs avant la CAN 2025

A l’approche de la CAN 2025 (21 décembre-18 janvier au Maroc), l’Algérien Riyad Mahrez a répondu à ses détracteurs après une vidéo de l’un de ses tests physiques.

Il est loin d’être «fini» pour le football. C’est en tout cas le message Riyad Mahrez a souhaité transmettre face aux critiques. Dans une vidéo publiée par son club Al Ahli (Arabie saoudite), l’international algérien a été aperçu en difficulté à la fin d’un test physique. Beaucoup ont alors voulu s’en prendre à lui en expliquant qu’il n’avait plus le niveau.

Dans la vidéo, on aperçoit des membres du staff l’aider à s’asseoir sur la pelouse. De quoi inquiéter les fans alors que se profile la Coupe d’Afrique des nations au Maroc (du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026).

Merci lol c’était même pas un test de VMA hier simplement un test physique (et accessoirement 13.4 c’est même pas la VMA d’un enfant) je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux les experts de Twitter 🤦🏽‍♂️ https://t.co/UashoJv9jr — Riyad Mahrez (@Mahrez22) December 10, 2025

Mais ce mercredi, l’ancien joueur de Manchester City a répondu sur X (ex-Twitter). «Merci lol c’était même pas un test de VMA hier, simplement un test physique (et accessoirement 13.4 c’est même pas la VMA d’un enfant) je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux les experts de Twitter», a-t-il lâché sur son compte.

Vladimir Petkovic, sélectionneur des Verts, champions d’Afrique 2019, doit donner sa liste au maximum ce jeudi 11 décembre. Capitaine de l’équipe, Riyad Mahrez (34 ans) en fera très logiquement partie.