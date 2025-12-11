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NBA : le dunk phénoménal de LeBron James contre les San Antonio Spurs (vidéo)

LeBron James fêtera ses 41 ans dans trois semaines. [ Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Lors de la défaite des Lakers contre les Spurs dans la nuit de mercredi à jeudi en NBA Cup, LeBron James, qui soufflera bientôt ses 41 ans, s’est offert un dunk sensationnel.

Qu’on ne lui parle pas d’âge. Les San Antonio Spurs, toujours privés de Victor Wembanyama, ont réussi à s'imposer sur le parquet des Los Angeles Lakers (132-119) mercredi pour se qualifier pour le «Final Four» de la Coupe NBA disputé à Las Vegas. Mais dans ce match, c’est tout de même LeBron James, qui soufflera ses 41 bougies dans trois semaines, qui a encore marqué les esprits.

Auteur d’un double double (19 points, 15 rebonds, 8 passes décisives), le «King» s’est offert un dunk impressionnant pour faire sauter la Crypto.com Arena.

Parti de la ligne des 3 points, le numéro 23 des Lakers a foncé pour sauter au panier et dunké du bras droit sur le grand Luke Kornet (2,16 m, 113 kg).

LeBron James est le plus grand marqueur de l'histoire de la NBA devant Kareem Abdul-Jabbar.
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Les Spurs affronteront le Thunder d’Oklahoma City, qui a écrasé les Phoenix Suns (138-89), pour une place en finale de cette compétition créée il y a trois ans.

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