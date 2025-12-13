Affaire Mbappé contre le PSG : la Cour d'appel annule la saisie des 55 millions d'euros sur les comptes du club

Ce samedi, la cour d'appel de Paris a confirmé l'annulation de la saisie de 55 millions d'euros sur les comptes du Paris Saint-Germain. La justice avait déjà annulé cette saisie en mai dernier, mais le clan Mbappé avait fait appel.

Le divorce entre Kylian Mbappé et le PSG continue de faire couler de l'encre. La cour d'appel de Paris a confirmé ce samedi l'annulation de la saisie de 55 millions d'euros sur les comptes du Paris Saint-Germain, obtenue en avril 2025 par l'ancien joueur parisien. Cette saisie avait d'abord été annulée le 26 mai par la justice, mais le clan Mbappé avait alors fait appel.

Le Conseil des prud'hommes doit trancher ce mardi

Le capitaine des Bleus est parti libre du club de la capitale durant l'été 2024 pour rejoindre le Real Madrid et réclame depuis 55 millions d'euros de primes et salaires impayés. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG avait obtenu le droit de pratiquer une saisie conservatoire en attendant des décisions dans d'autres procédures, mais elle n'avait pu s'exercer que sur 14 millions d'euros.

Après l'audience qui s'est déroulée en novembre, Kylian Mbappé et le PSG auront rendez-vous mardi devant le Conseil des prud'hommes, qui doit rendre sa décision finale sur le dossier. Le clan Mbappé réclame 263 millions d'euros et son ancien club 440 millions.

Le PSG a assuré à plusieurs reprises que les deux parties s'étaient entendues sur un accord verbal durant l'été 2023. Kylian Mbappé aurait accepté d'abandonner une partie des sommes dues en fin de contrat afin de préserver la santé financière du club, lui qui est parti sans laisser d'indemnités de transfert. Une version toujours démentie par le camp Mbappé.