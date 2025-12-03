«Il a cru que je lui mentais» : un joueur NBA confondu avec Kylian Mbappé par un chauffeur VTC

Le basketteur Isaiah Thomas, qui a évolué pendant une dizaine d’années en NBA, a récemment été confondu avec Kylian Mbappé par un chauffeur VTC.

Une improbable mésaventure. A 36 ans, Isaiah Thomas s’est forgé une solide carrière avec 575 matchs disputés en NBA, où il a évolué pendant une dizaine d’années portant le maillot des Kings de Sacramento, des Celtics de Boston ou encore des Lakers de Los Angeles. Mais il n’est pas toujours reconnu dans sa vie de tous les jours. Le meneur américain, sélectionné à deux reprises pour le All Star Game, a même récemment été confondu avec Kylian Mbappé par un chauffeur VTC.

Got in a uber and dude thought I was Mbappe. He thought I was lying that I wasn’t. Had it on google and everything 😂😂😂 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) December 1, 2025

Lors d'une course, ce dernier était persuadé que son passager était le capitaine de l’équipe de France de football. Et face à l’insistance du conducteur, Isaiah Thomas a dû lui prouver le contraire. «Je suis monté dans un Uber et le chauffeur m’a pris pour Mbappé. Il pensait que je mentais quand je lui disais que ce n’était pas le cas. On a dû aller sur Google et tout», a raconté, sur son compte X, le basketteur.

Au-delà d’une taille pratiquement similaire, 1m75 pour Isaiah Thomas contre 1m78 pour l'attaquant du Real Madrid, la ressemblance entre les deux hommes n’est pas si flagrante. Mais cette situation a eu le mérite d’amuser le basketteur, qui est actuellement à la recherche d’un club dans la prestigieuse ligue nord-américaine.

«Je suis toujours prêt. Je suis toujours au top, a-t-il récemment confié. Nous sommes en contact permanent avec les équipes de la NBA, et j’aimerais aussi beaucoup partir à l’étranger.» Du côté du Real Madrid ?