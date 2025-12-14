Football : l’incroyable but en «coup du scorpion» inscrit par un attaquant français en Allemagne (vidéo)

L’attaquant français Martin Terrier a inscrit un but en «coup du scorpion», samedi, lors de la victoire du Bayer Leverkusen face à Cologne en Bundesliga (2-0).

L’un des buts l’année. Martin Terrier (28 ans) a été l’auteur d’une magnifique réalisation, samedi, lors de la victoire du Bayer Leverkusen contre Cologne en Bundesliga (2-0). Au milieu de la seconde période et seulement quatre minutes après son entrée en jeu, l’attaquant français a ouvert le score d’un exceptionnel «coup du scorpion» (66e).

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇩🇪 #Bundesliga

😱 INCROYABLE MAIS VRAI !!!

🤯🎯 Martin Terrier inscrit le but de l'année, en coup du scorpion !https://t.co/HfIvsyAReG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 13, 2025

Sur un centre venu de la droite du Brésilien Arthur Soares, l’ancien joueur de Rennes et de Lyon était légèrement en avance mais il a tenté un geste spectaculaire et a repris le ballon du talon tout en glissant sur le sol. Sa reprise acrobatique a trompé le gardien de Cologne Marvin Schwäbe, totalement impuissant sur cette action.

De retour à la compétition il y a deux mois après avoir été victime d’une rupture du tendon d’Achille, Martin Terrier a sans doute inscrit le plus beau but de sa carrière avant que Robert Andrich ne scelle la victoire du club allemand six minutes plus tard (72e). Et avec cette victoire, le Bayer Leverkusen s’est rapproché du podium, pointant provisoirement à la 4e place à deux points du Borussia Dortmund (3e), qui se déplace, ce dimanche, à Fribourg.