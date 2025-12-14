Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : l’incroyable but en «coup du scorpion» inscrit par un attaquant français en Allemagne (vidéo)

Martin Terrier a sans doute inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière. Martin Terrier a sans doute inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière. [PictureAlliance / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

L’attaquant français Martin Terrier a inscrit un but en «coup du scorpion», samedi, lors de la victoire du Bayer Leverkusen face à Cologne en Bundesliga (2-0).

L’un des buts l’année. Martin Terrier (28 ans) a été l’auteur d’une magnifique réalisation, samedi, lors de la victoire du Bayer Leverkusen contre Cologne en Bundesliga (2-0). Au milieu de la seconde période et seulement quatre minutes après son entrée en jeu, l’attaquant français a ouvert le score d’un exceptionnel «coup du scorpion» (66e).

Sur un centre venu de la droite du Brésilien Arthur Soares, l’ancien joueur de Rennes et de Lyon était légèrement en avance mais il a tenté un geste spectaculaire et a repris le ballon du talon tout en glissant sur le sol. Sa reprise acrobatique a trompé le gardien de Cologne Marvin Schwäbe, totalement impuissant sur cette action.

Sur le même sujet Fast and Furious : quel est ce célèbre footballeur qui pourrait jouer dans le prochain volet de la saga ? Lire

De retour à la compétition il y a deux mois après avoir été victime d’une rupture du tendon d’Achille, Martin Terrier a sans doute inscrit le plus beau but de sa carrière avant que Robert Andrich ne scelle la victoire du club allemand six minutes plus tard (72e). Et avec cette victoire, le Bayer Leverkusen s’est rapproché du podium, pointant provisoirement à la 4e place à deux points du Borussia Dortmund (3e), qui se déplace, ce dimanche, à Fribourg. 

FootballAllemagneButBundesligaVidéo

À suivre aussi

Fast and Furious : quel est ce célèbre footballeur qui pourrait jouer dans le prochain volet de la saga ?
Le PSG sera opposé à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale 2025.
Coupe intercontinentale 2025 : voici le tableau complet avec l'adversaire du PSG en finale
Affaire Mbappé contre le PSG : la Cour d'appel annule la saisie des 55 millions d'euros sur les comptes du club

Ailleurs sur le web

Dernières actualités