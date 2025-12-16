Football : le PSG condamné à payer environ 60 millions d'euros à Kylian Mbappé

Ce mardi, le PSG a été condamné à payer 61 millions d'euros à Kylian Mbappé pour salaires impayés, harcèlement moral ou encore licenciement injustifié.

La décision était très attendue. Ce mardi 16 décembre, le conseil de prud’hommes a prononcé son jugement dans l’affaire qui oppose le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. L’attaquant, qui poursuivait son ancien club pour des salaires et primes impayés à la fin de son contrat avec le club à l’été 2024, a obtenu gain de cause. Le club de la capitale a été condamné à lui verser près de 61 millions d’euros.

La requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) de ses contrats à durée déterminée (CDD) a en revanche été rejetée par le conseil, composé de deux représentants des employeurs et deux représentants des salariés.

La somme à régler des réception du jugement

«Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être respectés. Il rétablit une vérité simple : même dans l’industrie du football professionnel, le droit du travail s’impose à tous, ont communiqué les conseillers du capitaine de l’équipe de France. M. Mbappé a quant à lui scrupuleusement respecté ses obligations sportives et contractuelles pendant sept ans et jusqu’au dernier jour. Il a tout tenté pour éviter un contentieux, allant jusqu’à retirer une plainte pour harcèlement dans un souci d’apaisement. Au total, cela fait plus de 18 mois qu’il demandait le paiement de ses salaires et primes.»

Pour rappel, le PSG avait réclamé 440 millions d'euros à son ancien joueur, lors de l'audience en novembre dernier. De son côté, le clan Mbappé avait réclamé 263 millions d’euros au club de la capitale, par l’intermédiaire de ses avocats.

Le conseil de prud’hommes a également annoncé l’exécution provisoire de la condamnation, le PSG doit donc régler la somme dès la réception du jugement même s'il fait appel.

Le club doit aussi publier l'intégralité du jugement pendant un mois sur la première page du site internet du PSG.