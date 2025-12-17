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Boxe : voici les 10 KO qui ont marqué la carrrière de Terence Crawford (vidéo)

Terence Crawford a battu Saul Alvarez en septembre dernier. [Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
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Terence Crawford, boxeur invaincu et champion du monde incontesté des super-moyens, a annoncé mardi qu’il mettait un terme à sa carrière.

Une véritable légende. Trois mois après sa victoire contre le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez, Terence Crawford, invaincu (42 victoires en autant de combats, 31 KO), a annoncé mardi raccrocher les gants.

«Je me retire de la compétition, non pas parce que j'ai fini de me battre, mais parce que j'ai remporté un autre type de combat. Celui où l'on se retire selon ses propres conditions, a déclaré le boxeur américain de 38 ans, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Je me suis battu pour ma famille. Je me suis battu pour ma ville. Je me suis battu pour l'enfant que j'étais, celui qui n'avait rien d'autre qu'un rêve et une paire de gants. Et je l'ai fait à ma façon. J'ai donné tout ce que j'avais à ce sport».

champion du monde dans trois catégories

Professionnel depuis 2008, le gaucher a remporté son premier titre mondial six ans plus tard, en arrachant la ceinture WBO des poids-légers à l'Ecossais Ricky Burns à Glasgow. En septembre dernier, après sa victoire contre «Canelo», il est devenu le premier boxeur de l'histoire à être champion du monde dans trois catégories de poids différentes (super-moyens, welters et super-légers) depuis l'existence des quatre fédérations mondiales.

Connu pour son style dévastateur et sa prouesse technique, Terence Crawford a offert de sublimes KO durant sa carrière.

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Le TOP 10 des KO de terence Crawford

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