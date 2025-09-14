Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Boxe : l’incroyable exploit de Terence Crawford, tombeur de «Canelo» et premier champion incontesté dans trois catégories

Terence Crawford a survolé les débats pour devenir le premier boxeur champion incontesté de trois catégories différentes. Terence Crawford a survolé les débats pour devenir le premier boxeur champion incontesté de trois catégories différentes. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Américain Terence Crawford a battu, sur décision unanime, Saul «Canelo» Alvarez, samedi soir, à Las Vegas, pour devenir le champion incontesté des super-moyens et le premier boxeur champion incontesté de trois catégories différentes.

Un exploit sensationnel au terme d’une performance exceptionnelle. Dans un combat de légende, Terence Crawford a renversé Saul «Canelo» Alvarez sur décision unanime, samedi soir, à Las Vegas, pour devenir le champion incontesté des super-moyens et entrer dans l’histoire de la boxe.

À genoux et en larmes à l’annonce de sa victoire, l’Américain, monté de deux catégories pour affronter le Mexicain, est devenu le premier homme champion incontesté de trois catégories différentes dans l’ère des quatre ceintures, lui qui avait déjà été champion incontesté chez les super-légers et les welters. Seule sa compatriote Claressa Shields (30 ans) a réalisé cette performance chez les femmes.

«Je remercie le Seigneur. Je ne suis pas là par hasard», a déclaré l’Américain toujours invaincu (42 victoires), tout en rendant hommage à son adversaire, qui n’a concédé que la troisième défaite de sa carrière en 68 combats (63 victoires, 3 défaites, 2 nuls) après ses échecs contre Floyd Mayweather Jr. en 2013 et Dmitrii Bivol en 2022. «Canelo est un super champion, c'est un compétiteur très fort. Je n’ai que du respect pour lui, je suis un grand fan», a-t-il confié.

Sur le même sujet Boxe : Mike Tyson et Floyd Mayweather devraient s'affronter au printemps 2026 Lire

Et à bientôt 38 ans, il a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière. «Je ne sais pas si c’est mon dernier combat. Je dois juste m’asseoir avec mon équipe et y réfléchir», a indiqué Terence Crawford, entré encore un peu plus au panthéon de la boxe.

BoxeSportTerence CrawfordCanelo Alvarez

À suivre aussi

Boxe : l’Algérienne Imane Khelif conteste les tests de féminité mis en place par la fédération internationale
Japon : un boxeur amateur opéré au cerveau et placé dans le coma après un malaise à la fin d'un combat
Boxe : pourquoi la Taïwanaise Lin Yu-ting ne participera-t-elle pas aux Mondiaux ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités