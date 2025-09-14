Boxe : l’incroyable exploit de Terence Crawford, tombeur de «Canelo» et premier champion incontesté dans trois catégories

L’Américain Terence Crawford a battu, sur décision unanime, Saul «Canelo» Alvarez, samedi soir, à Las Vegas, pour devenir le champion incontesté des super-moyens et le premier boxeur champion incontesté de trois catégories différentes.

Un exploit sensationnel au terme d’une performance exceptionnelle. Dans un combat de légende, Terence Crawford a renversé Saul «Canelo» Alvarez sur décision unanime, samedi soir, à Las Vegas, pour devenir le champion incontesté des super-moyens et entrer dans l’histoire de la boxe.

TERENCE CRAWFORD IS THE UNDISPUTED SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPION AFTER 12 ROUNDS WITH CANELO ÁLVAREZ #CaneloCrawfordpic.twitter.com/SItIuhXRRu — Netflix (@netflix) September 14, 2025

À genoux et en larmes à l’annonce de sa victoire, l’Américain, monté de deux catégories pour affronter le Mexicain, est devenu le premier homme champion incontesté de trois catégories différentes dans l’ère des quatre ceintures, lui qui avait déjà été champion incontesté chez les super-légers et les welters. Seule sa compatriote Claressa Shields (30 ans) a réalisé cette performance chez les femmes.

«Je remercie le Seigneur. Je ne suis pas là par hasard», a déclaré l’Américain toujours invaincu (42 victoires), tout en rendant hommage à son adversaire, qui n’a concédé que la troisième défaite de sa carrière en 68 combats (63 victoires, 3 défaites, 2 nuls) après ses échecs contre Floyd Mayweather Jr. en 2013 et Dmitrii Bivol en 2022. «Canelo est un super champion, c'est un compétiteur très fort. Je n’ai que du respect pour lui, je suis un grand fan», a-t-il confié.

Et à bientôt 38 ans, il a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière. «Je ne sais pas si c’est mon dernier combat. Je dois juste m’asseoir avec mon équipe et y réfléchir», a indiqué Terence Crawford, entré encore un peu plus au panthéon de la boxe.