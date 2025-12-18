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Football : le magnifique but depuis son camp du Marocain Oussama Tannane en finale de la Coupe arabe (vidéo)

Oussama Tannane a surpris tout le monde. [REUTERS/Mohammed Salem]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi, lors de la finale de la Coupe Arabe 2025, le Marocain Oussama Tannane a ouvert le score contre la Jordanie grâce à un magnifique lob de plus de 50 mètres.

Une inspiration exceptionnelle. En début de finale de la Coupe Arabe 2025, remportée par le Maroc contre la Jordanie (3-2 a.p.), Oussama Tannane, joueur de la sélection marocaine a profité d’un mauvais placement du gardien de la Jordanie pour inscrire un magnifique lob de son propre camp.

Cette ouverture du score, qui ne comptera donc pas pour le Prix Puskas de l’année puisque la Fifa l’a déjà attribué cette semaine lors de la cérémonie des trophées The Best, a eu lieu dès la quatrième minute de jeu.

Sur le même sujet Coupe arabe de la FIFA 2025 : les résultats complets après la victoire finale du Maroc Lire

Le match s'est ensuite emballé. Les Jordaniens ont égalisé et pris l'avantage. Les Marocains ont égalisé avant la fin du match pour prolonger le plaisir en prolongation. Les Lions de l'Atlas ont ensuite pris l'avantage pour remporter cette deuxième Coupe Arabe de son histoire.

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