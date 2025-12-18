Football : le magnifique but depuis son camp du Marocain Oussama Tannane en finale de la Coupe arabe (vidéo)

Ce jeudi, lors de la finale de la Coupe Arabe 2025, le Marocain Oussama Tannane a ouvert le score contre la Jordanie grâce à un magnifique lob de plus de 50 mètres.

Une inspiration exceptionnelle. En début de finale de la Coupe Arabe 2025, remportée par le Maroc contre la Jordanie (3-2 a.p.), Oussama Tannane, joueur de la sélection marocaine a profité d’un mauvais placement du gardien de la Jordanie pour inscrire un magnifique lob de son propre camp.

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🇲🇦 Oussama Tannane scores a truly incredible opening goal in the FIFA Arab Cup Qatar 2025™ final 🔥#FIFArabCup#Moroccopic.twitter.com/MIW84y1Tnd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 18, 2025

Cette ouverture du score, qui ne comptera donc pas pour le Prix Puskas de l’année puisque la Fifa l’a déjà attribué cette semaine lors de la cérémonie des trophées The Best, a eu lieu dès la quatrième minute de jeu.

Le match s'est ensuite emballé. Les Jordaniens ont égalisé et pris l'avantage. Les Marocains ont égalisé avant la fin du match pour prolonger le plaisir en prolongation. Les Lions de l'Atlas ont ensuite pris l'avantage pour remporter cette deuxième Coupe Arabe de son histoire.