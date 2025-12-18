Kings League World Cup Nation au Brésil : ce champion du monde 2018 sera le capitaine de l’équipe de France

L’ancien international et vainqueur de la Coupe du monde, Adil Rami sera le capitaine de l'équipe nationale française lors de la prochaine Kings World Cup Nations 2026, qui se tiendra au Brésil du 3 au 17 janvier.

Adil Rami franchit une nouvelle étape dans l’univers de la Kings League. Rendue populaire en France par le streamer AmineMaTue, la ligue de football créée par l’international espagnol Gérard Piqué, est de retour pour un évènement majeur : la Kings League World Cup Nation. Après avoir dirigé l'équipe Wolfpack FC l’année dernière à l’occasion de la Kings League France, Adil Rami relève aujourd'hui le défi d'encadrer une nouvelle génération de joueurs au niveau international.

À ce jour, nous connaissons déjà certains des joueurs qui représenteront l’équipe de France lors de ce tournoi. Dévoilés le 7 décembre à l’Orange Vélodrome de Marseille lors de l’événement The Universe League, les premiers sélectionnées sont issus de la campagne de détection menée aux quatre coins de l’Hexagone.

Chain Ghrissi, passé par l’équipe U19 de l’OGC Nice, et Walid Soudi ont été repérés à Marseille, tandis que Mehdi Belliche a été détecté à Lille. Les autres profils sont déjà connus du grand public puisqu’ils faisaient partis des meilleurs joueurs de la Kings League France : Guillaume Lesec, élu meilleur gardien de la saison, Giannelli Imbula, ancien joueur de l’Olympique de Marseille et du Rayo Vallecano en Liga, et Moussa Sao, passé par la Ligue 2. Les autres joueurs qui viendront compléter l’effectif français seront annoncés dans les prochaines semaines.

Un choc France-Italie pour commencer

L'équipe de France sera à l'honneur lors du match d'ouverture du tournoi, prévu le 3 janvier, où elle affrontera l'Italie, donnant ainsi le coup d'envoi officiel de la compétition.

La Kings World Cup Nations réunira 20 équipes nationales de la Kings League dans un tournoi mettant en avant les meilleurs joueurs de chaque pays.

Avec un format hybride entre le football traditionnel et le futsal, les Français devront rapidement s’adapter pour espérer décrocher le titre. Le Brésil, tenant du titre, défendra son titre à domicile et sera l'équipe à battre après sa victoire éclatante lors de la première édition de la Kings World Cup Nations à Turin, en Italie, en janvier 2025.

Mais le tournoi regorge de prétendants au titre, notamment les favoris de la Kings League comme l'Argentine, l'Allemagne et l'Espagne, mais aussi des challengers tels que l'Algérie, le Qatar ou encore les États-Unis. Ce tournoi qui promet d’allié prouesse technique et divertissement, est l'un des plus importants de l'année dans le monde de la Kings League et s’étendra sur deux semaines. La finale se tiendra le 17 janvier à l'Allianz Parque, stade emblématique du Palmeiras. Les fans français pourront regarder tous les matchs de l'équipe en direct et gratuitement sur les réseaux sociaux de la Kings League