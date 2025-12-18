Tour d’Espagne 2026 : voici le parcours complet et détaillé de la 81e édition de la Vuelta

La 81e édition du Tour d’Espagne s’élancera de Monaco le 22 août prochain pour un périple de 3.275 kilomètres jusqu’à l’arrivée, trois semaines plus tard, à Grenade le 13 septembre.
Samedi 22 août
1ère étape : Monaco-Monaco 9 kilomètres (contre-la-montre)
🔥 Stage 1 | Etapa 1 🔥
🚩 Monaco > Monaco 🏁
🚴 9 km ⏱️
🇬🇧 Every second will count in deciding the first leader, on a spectacular route through the streets of Monaco 🧐
🇪🇦 Cada segundo contará para decidir al primer líder, en un recorrido espectacular por las calles de… pic.twitter.com/jQdzAMtOQd
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Dimanche 23 août
2e étape : Monaco-Manosque 215 kilomètres
🔥 Stage 2 | Etapa 2 🔥
🚩 Monaco > Manosque 🏁
🚴 215.2 km
🇬🇧 The longest stage of La Vuelta 26 finishes in Manosque, where José Luis Viejo claimed a historic victory in the 1976 Tour 🫨
🇪🇦 La etapa más larga de La Vuelta 26 termina en Manosque, donde José Luis Viejo… pic.twitter.com/iWqt979ytX
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Lundi 24 août
3e étape : Gruissan-Font-Romeu 166 kilomètres
🔥 Stage 3 | Etapa 3 🔥
🚩 Gruissan > Font Romeu 🏁
🚴 166.7 km
🇬🇧 First summit finish of the race ⛰️
Gruissan hosted Stage 2 of La Vuelta in 2017 and later made its debut as a Tour de France stage town in 2024
🇪🇦 Primer final en alto de la carrera ⛰️
Gruissan ya… pic.twitter.com/ElGMArJIWG
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Mardi 25 août
4e étape : Andorre-la-Vieille-Andorre-la-Vieille 104 kilomètres
🔥 Stage 4 | Etapa 4 🔥
🚩 Andorra La Vella > Andorra La Vella 🏁
🚴 104.9 km
🇬🇧 A short but very tough stage 🥵 The first big selection of riders.
For the first time in La Vuelta’s history, a stage will start and finish in Andorra La Vella.
🇪🇦 Etapa corta pero muy dura… pic.twitter.com/ddNYWLeYwD
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Mercredi 26 août
5e étape : Falset-Roquetes 171 kilomètres
🔥 Stage 5 | Etapa 5 🔥
🚩 Falset. Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre 🏁
🚴 171.1 km
🇬🇧 One of the few clear opportunities for a bunch sprint 💥
The fourth stage to be held entirely within the province of Tarragona.
🇪🇦 Una de las pocas oportunidades claras de… pic.twitter.com/SsOw0jCXBK
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Jeudi 27 août
6e étape : Alcossebre-Castello 176 kilomètres
🔥 Stage 6 | Etapa 6 🔥
🚩 Alcossebre > Castelló 🏁
🚴 176.8 km
🇬🇧 A stage featuring a gravel section on the final climb 🥳 Castelló will host a La Vuelta finish for the ninth time.
🇪🇦 Etapa con un tramo de tierra en la última ascensión 🥳 Castelló acogerá por novena vez… pic.twitter.com/ujBfcz4cp3
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Vendredi 28 août
7e étape : Vall D'Alba-Aramon Valdelinares 149 kilomètres
🔥 Stage 7 | Etapa 7 🔥
🚩 Vall d'Alba > Aramón Valdelinares 🏁
🚴 149.9 km
🇬🇧 A final climb that could create real gaps 📈
The only La Vuelta 26 stage crossing two Spanish provinces, finishing on a summit where Anacona won in 2014.
🇪🇦 Ascensión final que podría marcar… pic.twitter.com/2FtHN1csYn
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Samedi 29 août
8e étape : Pucol-Xeraco 168 kilomètres
🔥 Stage 8 | Etapa 8 🔥
🚩 Puçol > Xeraco 🏁
🚴 168.4 km
🇬🇧 Last chance for the sprinters in the first week 🏁
The 15th stage in La Vuelta’s history to be raced entirely within the province of Valencia.
🇪🇦 Última opción para los sprinters en la primera semana 🏁
15ª… pic.twitter.com/Vl45VAoufQ
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Dimanche 30 août
9e étape : Villajoyosa-Alto de Aitana 187 kilomètres
🔥 Stage 9 | Etapa 9 🔥
🚩 La Vila Joiosa / Villajoyosa > Alto de Aitana. Costa Blanca 🏁
🚴 187.5 km
🇬🇧 A brutally hard stage to close the first week 🤯
Alto de Aitana returns 10 years after its last appearance, on the 25th anniversary of its debut in La Vuelta.
🇪🇦 Etapa… pic.twitter.com/tUkyC0KLjE
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Lundi 31 août
Repos
Mardi 1er septembre
10e étape : Alcaraz-Elche 184 kilomètres
Stage 10 | Etapa 10 🔥
🚩 Alcaraz > Elche de la Sierra 🏁
🚴 184.5 km
🇬🇧 A winding stage where the breakaway could have a chance 🏃
Elche de la Sierra debuts in La Vuelta, following its role as the start location for La Vuelta Femenina by https://t.co/tj4gxCT6TM in 2023.… pic.twitter.com/EP2FDkifZq
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Mercredi 2 septembre
11e étape : Cartagena-Lorca 156 kilomètres
🔥 Stage 11 | Etapa 11 🔥
🚩 Cartagena > Lorca 🏁
🚴 156.1 km
🇬🇧 A new opportunity for the fast men in the peloton ⚡️
The 16th time in La Vuelta’s history that a stage is raced entirely on Murcian soil.
🇪🇦 Nueva oportunidad para los hombres rápidos del pelotón ⚡️
16ª… pic.twitter.com/YNVGZYjM3c
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Jeudi 3 septembre
12e étape : Vera-Calar Alto 166 kilomètres
🔥 Stage 12 | Etapa 12 🔥
🚩 Vera > Calar Alto 🏁
🚴 166.5 km
🇬🇧 A crucial day for the riders competing for the General Classification 🏆 In 2017, Chris Froome held onto the lead despite struggling on the brutal final climb
🇪🇦 Jornada importante para los ciclistas que… pic.twitter.com/2kKkrrgOCj
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Vendredi 4 septembre
13e étape : Almunecar-Loja 193 kilomètres
🔥 Stage 13 | Etapa 13 🔥
🚩 Almuñécar > Loja 🏁
🚴 193.2 km
🇬🇧 A day for sprinters who handle the climbs well 💪
The stage will start from the hometown of the Granada-born cyclist, Carlos Rodríguez of the INEOS Grenadiers.
🇪🇦 Día los velocistas que pasen bien las… pic.twitter.com/m4LECi1KLC
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Samedi 5 septembre
14e étape : Jaen-Sierra de la Pandera 152 kilomètres
🔥 Stage 14 | Etapa 14 🔥
🚩 Jaén > Sierra de la Pandera 🏁
🚴 152.7 km
🇬🇧 A key mountain stage where the heat can make it even tougher 🔥 Richard Carapaz won here in 2022 💪
🇪🇦 Etapa importante de montaña, donde el calor puede sumar dureza 🔥 Richard Carapaz ganó aquí en… pic.twitter.com/jDWsxSgY2r
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Dimanche 6 septembre
15e étape : Palma del Rio-Cordoba 181 kilomètres
🔥 Stage 15 | Etapa 15 🔥
🚩 Palma del Río > Córdoba 🏁
🚴 181.2 km
🇬🇧 A stage with a classics-style profile ⚔️
An unforgettable sprint by Wout van Aert in Córdoba in 2024.
🇪🇦 Etapa con perfil de clásica ⚔️
Inolvidable sprint de Wout van Aert en Córdoba en 2024.… pic.twitter.com/lFEteKr7Up
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Lundi 7 septembre
Repos
Mardi 8 septembre
16e étape : Cartegana-La Rabina, Palos de la Frontera 186 kilomètres
🔥 Stage 16 | Etapa 16 🔥
🚩 Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera 🏁
🚴 186.8 km
🇬🇧 One of the last chances for the sprinters, with a rolling start and a flat coastal finish.
La Vuelta’s second-ever finish in the province of Huelva.
🇪🇦 Una de las últimas… pic.twitter.com/PGffDWg2uR
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Mercredi 9 septembre
17e étape : Dos Hermanas-Séville 189 kilomètres
🔥 Stage 17 | Etapa 17 🔥
🚩 Dos Hermanas > Sevilla 🏁
🚴 189.2 km
🇬🇧 The flattest stage 🛣️
In 2024, in Seville, young Pavel Bittner claimed victory in a thrilling sprint.
🇪🇦 La etapa más llana 🛣️
En 2024, en Sevilla, el joven Pavel Bittner se llevó el triunfo en un… pic.twitter.com/Y5m4T8Qytc
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Jeudi 10 septembre
18e étape : El Puerto de Santa Maria-Jerez de la Frontera 32 kilomètres (contre-la-montre)
🔥 Stage 18 | Etapa 18 🔥
🚩 El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera 🏁
🚴 32.5 km ⏱️
🇬🇧 An individual time trial that could open gaps among the favourites ⏳
Of the 12 times La Vuelta has finished in Jerez de la Frontera, seven have been time trial stages.
🇪🇦… pic.twitter.com/bPpmCcMDdz
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Vendredi 11 septembre
19e étape : Vélez-Malaga-Penas Blancas 205 kilomètres
🔥 Stage 19 | Etapa 19 🔥
🚩 Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona 🏁
🚴 205.1 km
🇬🇧 It could be a good day for the breakaway ⛰️
Carapaz won here in 2022 on a day when Evenepoel defended his red jersey.
🇪🇦 Puede ser un buen día para la escapada ⛰️
Carapaz ganó aquí en… pic.twitter.com/57KIjqF9kE
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Samedi 12 septembre
20e étape : La Calahorra-Collado del Alguacil 187 kilomètres
🔥 Stage 20 | Etapa 20 🔥
🚩 La Calahorra > Collado del Alguacil 🏁
🚴 187 km
🇬🇧 The last big mountain stage, with over 5,000 metres of climbing 🚵
Collado del Alguacil will be the only new summit finish of La Vuelta 26.
🇪🇦 Última gran etapa de montaña, con más de 5.000… pic.twitter.com/X8JKPI12WC
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Dimanche 13 septembre
21e étape : Grenade-Grenade 99 kilomètres
🔥 Stage 21 | Etapa 21 🔥
🚩 Carrefour Granada > Granada 🏁
🚴 99.4 km
🇬🇧 Granada as a spectacular finale ✨
The climb up to the Alhambra, an unforgettable highlight 😍
🇪🇦 Granada como atractivo final ✨
La subida a la Alhambra, un aliciente inolvidable 😍#LaVuelta26pic.twitter.com/0rNnY9CsgS
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025
Le parcours complet
🔥 #LaVuelta26 🔥
🛣 4 etapas llanas / 4 flat stages / 4 étapes de plaine
⛰ 10 etapas de media y alta montaña / 10 hilly and mountain stages / 10 étapes de moyenne et haute montagne
〰️5 etapas onduladas (1 de ellas con final en alto / 5 hilly stages (1 of them with high… pic.twitter.com/OGgfyyKKP6
— La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025