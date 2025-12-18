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Tour d’Espagne 2026 : voici le parcours complet et détaillé de la 81e édition de la Vuelta

Le Tour d'Espagne 2026 s'élancera de Monaco le 22 août. Le Tour d'Espagne 2026 s'élancera de Monaco le 22 août. [Marco Alpozzi/Lapresse]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La 81e édition du Tour d’Espagne s’élancera de Monaco le 22 août prochain pour un périple de 3.275 kilomètres jusqu’à l’arrivée, trois semaines plus tard, à Grenade le 13 septembre.

Samedi 22 août

1ère étape : Monaco-Monaco 9 kilomètres (contre-la-montre)

Dimanche 23 août

2e étape : Monaco-Manosque 215 kilomètres

Lundi 24 août

3e étape : Gruissan-Font-Romeu 166 kilomètres

Mardi 25 août

4e étape : Andorre-la-Vieille-Andorre-la-Vieille 104 kilomètres

Mercredi 26 août

5e étape : Falset-Roquetes 171 kilomètres

Jeudi 27 août

6e étape : Alcossebre-Castello 176 kilomètres

Vendredi 28 août

7e étape : Vall D'Alba-Aramon Valdelinares 149 kilomètres

 Samedi 29 août

8e étape : Pucol-Xeraco 168 kilomètres

Dimanche 30 août

9e étape : Villajoyosa-Alto de Aitana 187 kilomètres

Lundi 31 août

Repos

Mardi 1er septembre

10e étape : Alcaraz-Elche 184 kilomètres

Mercredi 2 septembre

11e étape : Cartagena-Lorca 156 kilomètres

Jeudi 3 septembre

12e étape : Vera-Calar Alto 166 kilomètres

Vendredi 4 septembre

13e étape : Almunecar-Loja 193 kilomètres

Samedi 5 septembre

14e étape : Jaen-Sierra de la Pandera 152 kilomètres

Dimanche 6 septembre

15e étape : Palma del Rio-Cordoba 181 kilomètres

Lundi 7 septembre

Repos

Mardi 8 septembre

16e étape : Cartegana-La Rabina, Palos de la Frontera 186 kilomètres

Mercredi 9 septembre

17e étape : Dos Hermanas-Séville 189 kilomètres

Jeudi 10 septembre

18e étape : El Puerto de Santa Maria-Jerez de la Frontera 32 kilomètres (contre-la-montre)

Vendredi 11 septembre

19e étape : Vélez-Malaga-Penas Blancas 205 kilomètres

Samedi 12 septembre

20e étape : La Calahorra-Collado del Alguacil 187 kilomètres

Dimanche 13 septembre

21e étape : Grenade-Grenade 99 kilomètres

Le parcours complet

CyclismeSportTour d'EspagneParcoursMonacogrenade

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