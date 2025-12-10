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Cyclisme : un coureur italien sérieusement blessé et opéré après un improbable accident domestique

Davide Formolo va devoir observer six semaines de repos. Davide Formolo va devoir observer six semaines de repos. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le coureur italien Davide Formolo a été sévèrement blessé au pied après avoir été victime d’un improbable accident domestique, nécessitant une intervention chirurgicale.

Il va devoir attendre avant de remonter sur son vélo. Davide Formolo (33 ans) s’est sérieusement blessé au pied après avoir été victime d’un improbable accident domestique. A quelques semaines de la reprise de la saison de cyclisme, le coureur italien a fait tomber une tasse de thé sur son gros orteil, se retrouvant dans l’incapacité de le bouger en raison d’une coupure au niveau du tendon.

«Tu parcours environ 30.000 kilomètres par an sur le vélo avec des camions qui te dépassent à deux centimètres de ton guidon, comme si c’était normal, tu descends à toute vitesse sur des routes humides, où même Valentino Rossi sur le Mugello aurait peur. Et un soir tu laisses tomber une tasse de thé sur ton pied, ce qui provoque une coupure et tu ne peux plus soulever le gros orteil», a écrit, sur son compte Instagram, le champion d’Italie 2019, obligé de se faire opérer.

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Et cette intervention chirurgicale va perturber sa préparation hivernale et retarder son début de saison. Davide Formolo va devoir observer environ six semaines de repos avant de faire son retour à la compétition et d'entamer sa troisième année au sein de l’équipe Movistar, où son contrat s’achèvera à la fin de l’année 2026.

CyclismeSportItalieblessure

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