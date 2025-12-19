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Anthony Joshua-Jake Paul : lieu, dotation, Diffusion TV… Tout savoir sur ce combat de boxe attendu

Le combat entre Jake Paul et Anthony Joshua aura lieu à Miami. [REUTERS/Marco Bello]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Jake Paul et Anthony Joshua s’affrontent ce vendredi 19 décembre lors d’une soirée de boxe attendue et qui fait également beaucoup parler.

Où et quand a lieu le combat ?

Le Britannique Anthony Joshua, ex-champion du monde des poids lourds IBF, WBA et WBO, affronte l’ex-youtubeur devenu boxeur, l’Américain Jake Paul. Le combat se déroule au Kaseya Center de Miami.

Combien vont toucher les deux boxeurs ?

Les deux boxeurs vont se partager la coquette somme de 184 millions de dollars, environ 157 millions d’euros.

Les autres combats de la soirée

Carte principale :

Jake Paul vs. Anthony Joshua (Poids lourds)
Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin (ceintures WBO, IBF et WBA des super-plumes)

Carte préliminaire :

Anderson Silva vs. Tyron Woodley (Poids lourds légers)
Cherneka Johnson vs. Amanda Galle (Titre unifié des poids coqs)
Caroline Dubois vs. Camilla Panatta (Ceinture WBC des poids legers)
Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos (Ceinture WBC des poids pailles)
Avious Griffin vs. Justin Cardona (Poids mi-moyen)
Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. (Poids lourds légers)

Sur le même sujet Boxe : le face-à-face lunaire entre Anthony Joshua et Jake Paul (vidéo) Lire

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La soirée sera à suivre sur Netflix. Les premiers combats commenceront à 1h. Le main event entre Anthony Joshua et Jake Paul est attendu vers 5h.

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