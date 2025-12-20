Biathlon : Lou Jeanmonnot s'offre la poursuite du Grand-Bornand

Lou Jeanmonnot s'offre la poursuite au Grand-Bornand grâce à un solide 19/20. Elle s'empare de la première place de la Coupe du monde de biathlon.

Une prouesse. Pour la deuxième épreuve au Grand-Bornand, Lou Jeanmonnot s'est imposée, en grande maîtrise, devant son public. Elle a alors fait retentir la Marseillaise à domicile.

Partie derrière Hanna Oeberg, la Pontissalienne s'est envolée dès le premier tir grâce à une erreur de la Suédoise sur le pas de tir. En pleine démonstration, autant sur les skis que sur le pas de tir, Lou Jeanmonnot a survolé toute la concurrence.

Une double joie pour la Française

Précise et constante, la biathlète a réalisé un quasi sans faute, en faisant seulement un tour de la boucle de pénalité sur le dernier tour. Cependant, Suvi Minkkinen venait à peine de s'installer sur le pas de tir que la Française sortait déjà de l'anneau de pénalité.

Grâce à sa maîtrise, Lou Jeanmonnot s'offre sa deuxième victoire de la saison et sa 7e en poursuite. Ainsi, la jeune femme s'empare du dossard jaune destiné au leader de la Coupe du monde, grâce à ses 406 points.

Ses coéquipières, Julia Simon termine quatrième et Justine Braisaz-Bouchet s'est hissée à la neuvième place. Les biathlètes françaises vont ainsi pouvoir se préparer pour la Mass Start de dimanche.