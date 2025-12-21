Biathlon : les résultats complets de la 3e étape de la Coupe du monde à Annecy-Le Grand-Bornand

La Coupe du monde de biathlon a fait escale en France avec la 3e étape à Annecy-Le Grand Bornand, où Lou Jeanmonnot a notamment remporté la poursuite femmes.

Jeudi 18 décembre

14h15 : sprint femmes (victoire de la Suédoise Hanna Oeberg)

Vendredi 19 décembre

14h15 : sprint hommes (victoire du Norvégien Vetle Sjastad Christiansen)

Samedi 20 décembre

12h15 : poursuite femmes (victoire de la Française Lou Jeanmonnot)

14h45 : poursuite hommes (victoire du Norvégien Johan-Olav Botn)

Dimanche 21 décembre

12h15 : mass start femmes (victoire de la Norvégienne Maren Kirkeeide)

14h45 : mass start hommes (victoire de l'Italien Tommaso Giacomel)