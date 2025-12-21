Maroc-Comores, match d’ouverture de la CAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc et les Comores s’affrontent ce dimanche 21 décembre lors du match d’ouverture de la CAN 2025, la Coupe d’Afrique des nations.

C’est l’heure. Le coup d’envoi de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations, la CAN 2025, est donné ce dimanche à Rabat. Et le premier match au stade Prince Moulay Abdellah, opposera le Maroc aux Comores.

Devant leur public, les Lions de l’Atlas d’Achraf Hakimi ne devront pas manquer leurs débuts dans une compétition qu’ils rêvent de remporter le 18 janvier prochain pour enfin apporter une seconde victoire dans la CAN après celle de 1976. Et la pression est forte après avoir vu les U20 être sacrés champions du monde et les équipes locales remporter le CHAN et la Coupe Arabe.

En face, les Coelacanthes espèrent encore déjouer les pronostics et réaliser une CAN historique après celle de 2019 où ils avaient atteint les huitièmes de finale, seulement battus par les Camerounais.

Programme TV

Maroc – Comores

Match d’ouverture CAN 2025

Dimanche 21 décembre

20h sur beIN SPORTS 2, disponible via MyCanal