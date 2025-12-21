Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Maroc-Comores, match d’ouverture de la CAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est à Rabat, au stade Moulay Abdellah qu'a lieu le match d'ouverture Maroc-Comores. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Le Maroc et les Comores s’affrontent ce dimanche 21 décembre lors du match d’ouverture de la CAN 2025, la Coupe d’Afrique des nations.

C’est l’heure. Le coup d’envoi de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations, la CAN 2025, est donné ce dimanche à Rabat. Et le premier match au stade Prince Moulay Abdellah, opposera le Maroc aux Comores.

Devant leur public, les Lions de l’Atlas d’Achraf Hakimi ne devront pas manquer leurs débuts dans une compétition qu’ils rêvent de remporter le 18 janvier prochain pour enfin apporter une seconde victoire dans la CAN après celle de 1976. Et la pression est forte après avoir vu les U20 être sacrés champions du monde et les équipes locales remporter le CHAN et la Coupe Arabe.

En face, les Coelacanthes espèrent encore déjouer les pronostics et réaliser une CAN historique après celle de 2019 où ils avaient atteint les huitièmes de finale, seulement battus par les Camerounais.

Sur le même sujet CAN 2025 : combien le Sénégal va-t-il toucher après sa victoire face au Maroc ? Lire

Programme TV

Maroc – Comores
Match d’ouverture CAN 2025
Dimanche 21 décembre
20h sur beIN SPORTS 2, disponible via MyCanal

MarocComoresQuelle heure quelle chaîneFootballCAN 2025

À suivre aussi

Le Brésil a terminé à la première place du groupe C grâce à sa victoire contre l'Ecosse.
Coupe du monde 2026 : les résultats complets des matchs du jeudi 25 juin
En directCoupe du monde 2026 : le Brésil et le Maroc qualifiés pour les 16es de finale
Maroc-Haïti, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités