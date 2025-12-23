CAN 2025 : normes FIFA, éclairage, vestiaires… tout savoir sur le stade de Tanger, plus grande enceinte de la compétition

Ce mardi, le stade de Tanger (Maroc), plus grande enceinte de la CAN 2025, accueille son premier match de la compétition, Sénégal-Bostwana.

C’est un véritable bijou. Le stade Ibn Batouta de Tanger, au Nord du Maroc, va accueillir ce mardi 23 décembre, son premier match dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2025. Inauguré en novembre après des travaux hors normes (près de 80 millions d’euros) pour répondre aux normes de la FIFA en vue de la Coupe du monde 2030, il est le plus grand stade de l’événement sportif.

ملعب طنجة الكبير من الأعلى في أبهى حلة 🤩



The Grand Stadium of Tangier from above.. Kick-off is approaching ⏳#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/EpkN3rAuth — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 18, 2025

Dotée d’une capacité qui dépasse les 75.000 spectateurs, l’enceinte, aux sièges blancs et bleus (identité visuelle de la ville), va recevoir six rencontres, dont trois matchs de phase de groupes et trois matchs à élimination directe, dont une demi‑finale.

conforme aux exigences de lA fifa

Concernant la pelouse, elle répond aussi aux nouvelles normes internationales puisqu’elle est naturelle et hybride, une technique qui intègre herbe naturelle et fibres synthétiques pour assurer un drainage optimal, une résistance et une récupération rapide de la qualité du terrain. D’ailleurs, fait intéressant le gazon utilisé est cultivé dans la ville même de Tanger.

Le stade de tanger impressionnant. Le plus grand du Maroc. Ouverture du nouveau stade ce soir, totalement rénové. pic.twitter.com/az2nDIQWPS — Herve Penot (@hpenot_lequipe) November 14, 2025

Et pour renforcer la résistance et la tenue de la couleur, des fibres synthétiques ont été intégrées. De quoi maintenir une pelouse prête pour les matchs et permette la régénération rapide du gazon tout au long de l’année.

Pour la technique, on observe un système d’éclairage interactif, conforme aux exigences de la FIFA pour les diffusions télévisées internationales, deux écrans géants ont été installés, chacun d’une surface de 220 mètres carrés, ainsi qu’un écran périphérique de plus de 700 mètres linéaires. Un système sonore haut de gamme est en place, de même que des salles techniques pour la gestion des interfaces et des écrans géants et périphériques. Deux autres écrans périphériques ont été placés au niveau de la pelouse.

Enfin, à l’intérieur de ce stade nouvelle génération, on trouve quatre vestiaires, des espaces de récupération post‑match, des salles de massage, des salles de cryothérapie, des salles d’échauffement équipées de machines de sport, des bureaux pour les entraîneurs et les arbitres, ainsi qu’une zone mixte de plus de 500 mètres carrés.