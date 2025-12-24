Cameroun – Gabon, CAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Cameroun et le Gabon s’affrontent, ce mercredi 24 décembre à Agadir (Maroc) pour leur entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des nations 2024.

Gros choc pour le réveillon de Noël. Le Cameroun, en proie à une crise en interne, fait son son entrée en lice à la CAN 2025 face au Gabon, ce mercredi. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures à Agadir.

Après l’éviction de leur sélectionneur Marc Brys, sur fond de «guerre» avec le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o, les Lions indomptables vont tenter de bien lancer leur compétition contre les solides gabonais emmenés par Pierre-Emerick Aubameyang.

Programme TV

Cameroun – Gabon

CAN 2025

Mercredi 24 décembre

21h sur beIN Sports 1