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Cameroun – Gabon, CAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Bryan Mbeumo et les Camerounais sont très attendus dans cette CAN 2025. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le Cameroun et le Gabon s’affrontent, ce mercredi 24 décembre à Agadir (Maroc) pour leur entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des nations 2024.

Gros choc pour le réveillon de Noël. Le Cameroun, en proie à une crise en interne, fait son son entrée en lice à la CAN 2025 face au Gabon, ce mercredi. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures à Agadir.

Après l’éviction de leur sélectionneur Marc Brys, sur fond de «guerre» avec le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o, les Lions indomptables vont tenter de bien lancer leur compétition contre les solides gabonais emmenés par Pierre-Emerick Aubameyang.

Sur le même sujet CAN 2025 : les résultats complets de la compétition Lire

Programme TV

Cameroun – Gabon
CAN 2025
Mercredi 24 décembre
21h sur beIN Sports 1

CamerounGabonCAN 2025Quelle heure quelle chaîneFootball

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