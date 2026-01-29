Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

JO 2026 : voici la liste de tous les athlètes français sélectionnés pour Milan-Cortina

Les JO d'hiver 2026 seront organisés du 6 au 22 février prochain. Les JO d'hiver 2026 seront organisés du 6 au 22 février prochain. [Xinhua / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Au total, 161 athlètes français (dont deux remplaçants) ont été sélectionnés pour participer aux JO 2026 de Milan-Cortina (du 6 au 22 février).

Biathlon

Femmes (6) : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Jeanne Richard, Julia Simon

Hommes (6) : Emilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Oscar Lombardot, Eric Perrot

Bobsleigh

Femmes (3) : Margot Boch, Carla Senechal, Luna Goureau (remplaçante)

Hommes (5) : Nils Blairon, Dorian Hauterville, Romain Heinrich, Antoine Riou, Lionel Lefebvre (remplaçant)

Combiné nordique

Hommes (3) : Marco Heinis, Laurent Mühlethaler, Maël Tyrode

Hockey sur glace

Femmes (23) : Chloé Aurard, Jade Barbirati, Lore Baudrit, Léa Berger, Clémence Boudin, Gabrielle de Serres, Estelle Duvin, Sehana Galbrun, Margot Huot-Marchand, Manon Le Scodan, Sophie Leclerc, Margaux Mameri, Julia Mesplede, Emma Nonnenmacher, Marie-Pierre Pelissou, Anaïs Peyne-Dingival, Alice Philbert, Violette Pianel-Couriaut, Lucie Quarto, Clara Rozier, Anaé Simon, Léa Villiot, Elina Zilliox

Hommes (25) : Justin Addamo, Yohann Auvitu, Pierre-Edouard Bellemare, Charles Bertrand, Jules Boscq, Louis Boudon, Kevin Bozon, Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Stéphane Da Costa, Aurélien Dair, Floran Douay, Dylan Fabre, Hugo Gallet, Enzo Guebey, Julien Junca, Antoine Keller, Martin Neckar, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Alexandre Texier, Thomas Thiry, Sacha Treille

Saut à ski

Femmes (2) : Emma Chervet, Joséphine Pagnier

Hommes (3) : Jules Chervet, Valentin Foubert, Enzo Milesi

Ski acrobatique

Bosses

Femmes (3) : Camille Cabrol, Marie Duaux, Perrine Laffont

Hommes (3) : Benjamin Cavet, Thibaud Mouille, Paul Andréa Gay

Skicross

Femmes (4) : Mylène Ballet-Baz, Marielle Berger-Sabbatel, Anouck Errard, Jade Grillet-Aubert

Hommes (4) : Youri Duplessis-Kergomard, Evan Klufts, Melvin Tchiknavorian, Terence Tchiknavorian

Slopestyle/Big air

Femmes (1) : Kim Dumont-Zanella

Hommes (2) : Matias Roche, Timothé Sivignon

Halfpipe

Hommes (1) : Vincent Maharavo

Ski alpin

Femmes (8) : Camille Cerutti, Marion Chevrier, Clara Direz, Doriane Escané, Laura Gauché, Marie Lamure, Caitlin McFarlane, Romane Miradoli

Hommes (8) : Nils Allègre, Nils Alphand, Steven Amiez, Léo Anguenot, Alban Elezi Cannaferina, Maxence Muzaton, Clément Noël, Paco Rassat

Ski alpinisme

Femmes (2) : Emily Harrop, Margot Ravinel

Hommes (2) : Thibault Anselmet, Pablo Giner Dalmaso

Ski de fond

Femmes (7) : Delphine Claudel, Mélissa Gal, Léonie Perry, Julie Pierrel, Clémence Didierlaurent, Justine Gaillard, Cloé Pagnier

Hommes (8) : Lucas Chanavat, Jules Chappaz, Mathis Desloges, Richard Jouve, Hugo Lapalus, Jules Lapierre, Théo Schely, Victor Lovera

Snowboard

Snowboardcross

Femmes (4) : Léa Casta, Julia Nirani-Pereira, Chloé Trespeuch, Maja-Li Iaftrate-Danielsson

Hommes (4) : Aidan Chollet, Jonas Chollet, Loan Bozzolo, Merlin Surget 

Slopestyle et big air

Hommes (2): Romain Allemand, Enzo Valax

Patinage artistique

Femmes (4) : Lorine Schild, Evgeniia Lopareva (danse sur glace), Laurence Fournier Beaudry (danse sur glace), Camille Kovalev (couple)

Hommes (5) : Kevin Aymoz, Adam Siao Him Fa, Geoffrey Brissaud (danse sur glace), Guillaume Cizeron (danse sur glace), Pavel Kovalev (couple)

Patinage de vitesse

Femmes (1) : Violette Braun

Hommes (5) : Mathieu Belloir, Germain Deschamps, Timothy Loubineaud, Valentin Thiebault, Giovanni Trebouta

Short track

Femmes (4) : Bérénice Comby, Eva Grenouilloux, Aurélie Lévêque, Cloé Ollivier

Hommes (2) : Etienne Bastier, Quentin Fercoq

Sur le même sujet JO 2026 : les résultats complets des épreuves de biathlon Lire

Skeleton

Hommes (1) : Lucas Defayet

Jeux olympiquesSportJO 2026Milan

À suivre aussi

Ces empreintes ont été laissées il y a plus de 200 millions d’années.
JO 2026 : des milliers d’empreintes de dinosaures retrouvées à proximité d’un site olympique
JO 2026 : Mariah Carey chantera lors de la cérémonie d'ouverture
JO 2026 : voici le montant des primes prévues pour les médaillés français

Ailleurs sur le web

Dernières actualités