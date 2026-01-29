JO 2026 : voici la liste de tous les athlètes français sélectionnés pour Milan-Cortina

Au total, 161 athlètes français (dont deux remplaçants) ont été sélectionnés pour participer aux JO 2026 de Milan-Cortina (du 6 au 22 février).
Biathlon
Femmes (6) : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Jeanne Richard, Julia Simon
Hommes (6) : Emilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Oscar Lombardot, Eric Perrot
Bobsleigh
Femmes (3) : Margot Boch, Carla Senechal, Luna Goureau (remplaçante)
Hommes (5) : Nils Blairon, Dorian Hauterville, Romain Heinrich, Antoine Riou, Lionel Lefebvre (remplaçant)
Combiné nordique
Hommes (3) : Marco Heinis, Laurent Mühlethaler, Maël Tyrode
Hockey sur glace
Femmes (23) : Chloé Aurard, Jade Barbirati, Lore Baudrit, Léa Berger, Clémence Boudin, Gabrielle de Serres, Estelle Duvin, Sehana Galbrun, Margot Huot-Marchand, Manon Le Scodan, Sophie Leclerc, Margaux Mameri, Julia Mesplede, Emma Nonnenmacher, Marie-Pierre Pelissou, Anaïs Peyne-Dingival, Alice Philbert, Violette Pianel-Couriaut, Lucie Quarto, Clara Rozier, Anaé Simon, Léa Villiot, Elina Zilliox
Hommes (25) : Justin Addamo, Yohann Auvitu, Pierre-Edouard Bellemare, Charles Bertrand, Jules Boscq, Louis Boudon, Kevin Bozon, Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Stéphane Da Costa, Aurélien Dair, Floran Douay, Dylan Fabre, Hugo Gallet, Enzo Guebey, Julien Junca, Antoine Keller, Martin Neckar, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Alexandre Texier, Thomas Thiry, Sacha Treille
Saut à ski
Femmes (2) : Emma Chervet, Joséphine Pagnier
Hommes (3) : Jules Chervet, Valentin Foubert, Enzo Milesi
Ski acrobatique
Bosses
Femmes (3) : Camille Cabrol, Marie Duaux, Perrine Laffont
Hommes (3) : Benjamin Cavet, Thibaud Mouille, Paul Andréa Gay
Skicross
Femmes (4) : Mylène Ballet-Baz, Marielle Berger-Sabbatel, Anouck Errard, Jade Grillet-Aubert
Hommes (4) : Youri Duplessis-Kergomard, Evan Klufts, Melvin Tchiknavorian, Terence Tchiknavorian
Slopestyle/Big air
Femmes (1) : Kim Dumont-Zanella
Hommes (2) : Matias Roche, Timothé Sivignon
Halfpipe
Hommes (1) : Vincent Maharavo
Ski alpin
Femmes (8) : Camille Cerutti, Marion Chevrier, Clara Direz, Doriane Escané, Laura Gauché, Marie Lamure, Caitlin McFarlane, Romane Miradoli
Hommes (8) : Nils Allègre, Nils Alphand, Steven Amiez, Léo Anguenot, Alban Elezi Cannaferina, Maxence Muzaton, Clément Noël, Paco Rassat
Ski alpinisme
Femmes (2) : Emily Harrop, Margot Ravinel
Hommes (2) : Thibault Anselmet, Pablo Giner Dalmaso
Ski de fond
Femmes (7) : Delphine Claudel, Mélissa Gal, Léonie Perry, Julie Pierrel, Clémence Didierlaurent, Justine Gaillard, Cloé Pagnier
Hommes (8) : Lucas Chanavat, Jules Chappaz, Mathis Desloges, Richard Jouve, Hugo Lapalus, Jules Lapierre, Théo Schely, Victor Lovera
Snowboard
Snowboardcross
Femmes (4) : Léa Casta, Julia Nirani-Pereira, Chloé Trespeuch, Maja-Li Iaftrate-Danielsson
Hommes (4) : Aidan Chollet, Jonas Chollet, Loan Bozzolo, Merlin Surget
Slopestyle et big air
Hommes (2): Romain Allemand, Enzo Valax
Patinage artistique
Femmes (4) : Lorine Schild, Evgeniia Lopareva (danse sur glace), Laurence Fournier Beaudry (danse sur glace), Camille Kovalev (couple)
Hommes (5) : Kevin Aymoz, Adam Siao Him Fa, Geoffrey Brissaud (danse sur glace), Guillaume Cizeron (danse sur glace), Pavel Kovalev (couple)
Patinage de vitesse
Femmes (1) : Violette Braun
Hommes (5) : Mathieu Belloir, Germain Deschamps, Timothy Loubineaud, Valentin Thiebault, Giovanni Trebouta
Short track
Femmes (4) : Bérénice Comby, Eva Grenouilloux, Aurélie Lévêque, Cloé Ollivier
Hommes (2) : Etienne Bastier, Quentin Fercoq
Skeleton
Hommes (1) : Lucas Defayet